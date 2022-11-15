Що робити, щоб не залишитися без зв'язку: важливі поради

Використовуйте "легші" месенджери

Надсилання повідомлення через Instagram або Telegram займе багато часу, оскільки ці соціальні мережі потребують стабільного та хорошого зв'язку. Замість них краще використовувати Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go.

Вони працюють швидше навіть за умови гіршого доступу до Інтернету.

Встановіть додатки без мережі

Якщо під час аварійного відключення ви опинилися не вдома, а вам потрібно кудись дістатися, завантажте карти, які не потребують доступу до інтернету. Наприклад, mapy.cz. Також можна увімкнути відповідну функцію на Google Maps.

Однак зверніть увагу, що додатки не завантажують автоматично потрібні карти, тому це потрібно зробити заздалегідь самостійно.

Заведіть кнопковий телефон

Так-так, саме зараз настав його час. Насправді старі телефони часто працюють навіть краще за нові смартфони. Вони довше тримають заряд і краще ловлять мобільний зв'язок.

Звичайно, оперативних новин чи про повітряну тривогу ви з нього не дізнаєтеся, але принаймні зможете зробити дзвінок або надіслати хоч якесь повідомлення.

Кнопковий телефон краще ловить стільниковий зв'язок (фото: pixabay.com)

Зарядіть необхідні пристрої

Завжди стежте за рівнем зарядки ваших гаджетів, особливо телефонів і повербанків. Саме вони забезпечать вам наявність зв'язку із зовнішнім світом.

Окрім того, якщо ви працюєте або навчаєтеся вдома, то заряджений гаджет за відсутності світла дасть можливість допрацювати, поки не вимкнеться сам.

Якщо вимкнення електрики застало вас удома

У такому випадку вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом.

Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.

Заздалегідь майте вдома: