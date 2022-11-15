Что делать, чтобы не остаться без связи: важные советы

В результате обстрелов критической инфраструктуры значительная часть украинских городов осталась без света и связи. Однако быть в контакте с родными и близкими все равно важно, чтобы знать, что они в безопасности.
Styler рассказывает, что нужно делать, чтобы не остаться без связи во время аварийных отключений.
Отправка сообщений через Instagram или Telegram займет много времени, поскольку эти социальные сети требуют стабильной и хорошей связи. Вместо них лучше использовать Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go.
Они работают быстрее даже при ухудшении доступа в Интернет.
Если во время аварийного отключения вы оказались вне дома, а вам нужно куда-то добраться, загрузите карты, не требующие доступа в интернет. К примеру, mapy.cz. Можно также включить соответствующую функцию Google Maps.
Однако, обратите внимание, что приложения не загружают автоматически нужные карты, поэтому это нужно сделать заранее самостоятельно.
Да-да, именно сейчас пришло его время. На самом деле старые телефоны часто работают даже лучше новых смартфонов. Они дольше удерживают заряд и лучше ловят мобильную связь.
Конечно, оперативных новостей или о воздушной тревоге вы из него не узнаете, но по крайней мере сможете совершить звонок или отправить хоть какое-нибудь сообщение.
Кнопочный телефон лучше ловит сотовую связь (фото: pixabay.com)
Всегда следите за уровнем зарядки ваших гаджетов, особенно телефонов и повербанков. Именно они обеспечат наличие связи с внешним миром.
Кроме того, если вы работаете или учитесь дома, то заряженный гаджет при отсутствии света позволит доработать, пока не выключится сам.
В таком случае выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения. Не используйте газовые плиты для обогрева. Есть опасность отравиться угарным газом.
Если вы используете генератор, установите его вне помещения и подальше от окон.
Заранее имейте дома:
Раньше мы рассказывали, на сколько могут продлиться отключение света в Украине.
Также читайте пояснения эксперта, почему вместе со светом отключают интернет и мобильную связь.