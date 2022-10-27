Експерт пояснив, чому мобільний зв'язок та інтернет зникають при відключенні світла

Під час відключення електрики в Україні люди стикаються зі зникненням мобільного зв'язку та інтернету. Відбувається це через те, що побудовані операторами мережі просто не розраховані на постійні тривалі відключення через пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок ворожих ударів.

Про це розповів експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч в ефірі Українського радіо .

Фахівець звертає увагу, що для надання послуг телекомунікацій необхідне електропостачання не тільки у провайдера послуг та абонентів, але й на різних проміжних елементах: у базових станціях, комутаторах тощо.

В умовах регулярного обстрілу російських окупантів критичної та енергетичної інфраструктури мережі не витримують частих і тривалих відключень.

"Коли зникає напруга в електромережах загального користування, то єдиний шлях, який залишається для провайдера послуг, - це увімкнути якісь резервні джерела живлення", - зазначив Химич.

Це може бути дизель-генератор або акумулятор. Перший має великі габарити і його не просто розмістити на обмежених майданчиках, у тому числі на житлових дахах. Тому зазвичай використовуються просто акумулятори.

"Оператори звикли ставити акумулятори відносно невеликої ємності, які дають можливість протриматися кілька годин. Оператори кажуть, що зазвичай середня цифра - це 5-6 годин. Якщо ці години минули, а живлення не відбувається, то акумулятор розряджається. І часто-густо акумулятори зараз просто не встигають перезарядитися для того, щоб під час чергового вимкнення взяти на себе обслуговування цього обладнання", - пояснює експерт.

Також Хіміч розповів, що зменшити масштаб проблеми зникнення зв'язку можна, надавши критичним для зв'язку об'єктам - базовим станціям та комутаторам - статус захищених споживачів електричної енергії.

Річ у тому, що при відключеннях деякі категорії споживачів електроенергії "тримають" до останнього. Йдеться про медичні установи, каналізації, інфраструктурні споруди, водопроводи та інші.

"На жаль, нині оператори зв'язку статусу не мають. Тому з точки зору енергопостачання вони мають такий самий пріоритет, як і побутові споживачі. Тобто найнижчий пріоритет", - каже фахівець.

Він вважає, що слід надати об'єктам зв'язку статус критичних, оскільки "війна навряд чи закінчиться найближчими тижнями, і потрібно бути готовим до того, що це триватиме місяцями".