Що робити, щоб двері не скрипіли: знадобляться засоби, які є у кожного

Чому двері починають скріпити

Скрип дверей є результатом відсутності мастила на дверних петлях або скупчення бруду та пилу на них. Цей пронизливий, гучний скрип спричинений тертям металевих поверхонь петлі та осі, що створює тертя.

Є й інші причини, у тому числі погнута петля, ослаблений гвинт або погана підгонка дверей до рами. Якщо звук виникає щоразу, коли ви відчиняєте двері, це може бути також пов'язане з нерівномірним розподілом ваги дверей, що впливає на петлі. Навантаження на них падає нерівномірно, і одна починає скрипіти.

Що потрібно зробити

Перш за все варто перевірити, чи нема у петлях забруднень, і почистити їх за потреби. Також обов’язково змастіть механізм спеціальним мастилом.

Однак, прибрати скрипіння можна і за допомогою засобів, які є у кожного вдома.

Піна для гоління

Потрібно рівномірно нанести піну на петлі. За необхідності можна повторити процедуру, а потім видаліть надлишки піни серветкою.

В кінці перевірте, чи подіяла піна, кілька разів відчинивши та зачинивши двері.

Рослинна олія

Соняшникова чи оливкова олія є на будь-якій кухні. Перед тим, як змащувати нею петлю, підкладіть під низ паперовий рушник, щоби на дверях не залишилось плям. Потрібно нанести кілька крапель на механізм та рівномірно розприділити.

Вазелін

Нанесіть невелику кількість вазеліну на петлі і зачекайте, поки він розчиниться у компонентах. Після цього двері ще дуже довго не повинні рипіти.

Як безшумно відчинити двері, які риплять

Часом потрібно термінова відчинити рипучі двері, коли вдома хтось відпочиває. У такому разі відчиняйте двері швидко. Зазвичай у такому разі звук виходить тихішим.

Також можна спробувати підняти двері за ручку. Так ви трішки піднімете дверне полотно та зміните положення петлі, і це може прибрати звук.