Что делать, чтобы двери не скрипели: понадобятся средства, которые есть у каждого

Почему дверь начинает скрепить

Скрип двери является результатом отсутствия смазки на дверных петлях или скопления грязи и пыли на них. Этот пронзительный, громкий скрип вызванный трением металлических поверхностей петли и оси, что создает трение.

Есть и другие причины, в том числе погнутая петля, ослабленный винт или плохая подгонка дверей к раме. Если звук возникает каждый раз, когда вы открываете дверь, это также может быть связано с неравномерным распределением веса двери, влияющей на петли. Погрузка на них падает неравномерно, и одна начинает скрипеть.

Что нужно сделать

Прежде всего, стоит проверить, нет ли в петлях загрязнений, и почистить их при необходимости. Также обязательно смажьте механизм специальной смазкой.

Однако, убрать скрип можно и с помощью средств, которые есть у каждого дома.

Пена для бритья

Необходимо равномерно нанести пену на петли. При необходимости можно повторить процедуру, а затем удалите излишки пены салфеткой.

В конце проверьте, подействовала ли пена, несколько раз открыв и закрыв дверь.

Растительное масло

Подсолнечное или оливковое масло есть на любой кухне. Перед тем, как смазывать ею петлю, подложите под низ бумажное полотенце, чтобы на дверях не осталось пятен. Нанесите несколько капель на механизм и равномерно распределите.

Вазелин

Нанесите небольшое количество вазелина на петли и подождите, пока он растворится в компонентах. После этого дверь еще очень долго не должна скрипеть.

Как бесшумно открыть скрипящую дверь

Иногда нужно срочно открыть скрипящую дверь, когда дома кто-то отдыхает. В таком случае открывайте дверь быстро. Обычно в таком случае звук получается тише.

Также можно попытаться поднять дверь за ручку. Так вы немного поднимете дверное полотно и измените положение петли, и это может убрать звук.