Ніколи не залишайте ключ у цьому положенні: грабіжники можуть легко зламати двері

Багато хто свято вірить, що, якщо залишати ключ у замку, то це захистить від злому і не дозволить злодіям проникнути до будинку вночі. Виявляється, ця звичка може зіграти з вами злий жарт.

У виданні Sante Plus пояснили, чому ця дія не захищає вас так ефективно, як ви думали.

Чи справді ключ у замку захищає двері від злому?

Важливо розуміти як працюють замки. Більшість ключів мають характерну форму з виступом, який ідеально входить до замку: саме це дозволяє повертати весь механізм і відчиняти або зачиняти двері. Але коли ви залишаєте ключ у замку, вся система залишається в незамкненому положенні.

Це може зіграти на руку для грабіжників, які шукають легкий шлях до вашого будинку. Тому що злодію досить зробити просте обертання, щоб зламати замок і, таким чином, відімкнути двері зовні. Відтепер ви двічі подумаєте, перш ніж залишити ключ у замку.

Як краще убезпечити свій будинок від злодіїв?

На щастя, є й інші заходи безпеки, які слід враховувати, щоб ефективніше убезпечити свій будинок та захистити його від грабіжників.

Ось деякі з них: