Що робити в разі прориву дамби: покрокова інструкція для українців

Нещодавно росіяни обстріляли дамбу Печенізького водосховища у Харківській області. Внаслідок цього було зруйновано верхній шлюз, що може призвести до затоплення прилеглих земель.
В Україні є близько 1100 водосховищ. Найбільші з них Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське та Каховське, і всі них можуть стати потенційними цілями ворога...
Що робити в разі прориву дамби - читайте в матеріалі Styler.
Перш за все така надзвичайна ситуація несе велику загрозу здоров'ю та життю людей. Силу воду майже неможливо стримати, тому вона зносить на своєму шляху всі споруди.
У великих містах цими спорудами може бути критична інфраструктура, цивільні об'єкти, залізничні та автомобільні дороги тощо. Окрім того, прорив дамби може спровокувати зміни в рельєфі, що стане ще однією катастрофою.
Останнім часом ЗМІ поширюють слова деяких екологів про те, що удар по Київському водосховищу матиме колосальні руйнівні наслідки для столиці.
Через це в КМДА озвучили алгоритм дій, що робити в тій чи іншій ситуації для убезпечення населення.
ГЕС класифікуються як особливо важливі об’єкти електроенергетики, у зв’язку з чим приділяється особлива увага щодо їх безпеки в Україні.
З точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні 5 років виконує їх обстеження.
Тож в Укргідроенерго запевняють: щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується.
Якщо ж пошкодження металевих затворів греблі все ж якимось чином відбудеться, може статися короткочасне підтоплення деяких прилеглих територій.
Проте, запевняють спеціалісти, зони підтоплення будуть незначними й відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно.