В "Укргидроэнерго" развенчали фейки о последствиях повреждения дамбы Киевского водохранилища

В сети начали массово распространять информацию о катастрофических последствиях удара по дамбе Киевского водохранилища, но она является преувеличенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укргидроэнерго ".

По информации компании, дамба Киевского водохранилища была спроектирована и построена в 60-х годах с учетом угроз, которые были актуальными в то время. Ее возвели со значительным запасом прочности и стойкости.

"Разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетным ударом не так-то просто", - подчеркивают в "Укргидроэнерго".

При этом добавляется, что даже в случае повреждения металлических затворов плотины, может произойти "постепенная неконтролируемая утечка воды с Киевского водохранилища, в результате которой произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий".

Сами зоны подтопления будут незначительными и население предупредят о них заранее.

В "Укргидроэнерго" уточнили, что защиту плотине также обеспечивает ведомственная военизированная охрана во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств.