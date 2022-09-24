Что делать в случае прорыва дамбы: пошаговая инструкция для украинцев

Почему разрушение дамбы водохранилища опасно?

Прежде всего, такая чрезвычайная ситуация несет большую угрозу здоровью и жизни людей. Силу воду почти невозможно сдержать, поэтому она сносит на своем пути все постройки.

В больших городах этими сооружениями могут быть критическая инфраструктура, гражданские объекты, железнодорожные и автомобильные дороги и т. д. Кроме того, прорыв дамбы может спровоцировать изменения в рельефе, что станет еще одной катастрофой.

В последнее время СМИ распространяют слова некоторых экологов о том, что удар по Киевскому водохранилищу будет иметь колоссальные разрушительные последствия для столицы.

Поэтому в КГГА озвучили алгоритм действий, что делать людям в той или иной ситуации, чтобы сохранить свои жизни и здоровье.

Что делать в случае угрозы наводнения, паводок

внимательно слушайте информацию и инструкции

не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободен для связи с вами

сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и пожилым людям

узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации

подготовьте документы, одежду, необходимые вещи, запас пищевых продуктов на несколько дней, медикаменты. Документы храните в водонепроницаемом пакете

отсоедините все электроприборы от электросети, выключите газ

перенесите более ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки

Что делать при внезапном затоплении во время наводнения

соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи

перед выходом из дома выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в печках. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками или щитами

поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите ореховые помещения

до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро вас найти

проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им помощь

попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите поблизости предметы, благодаря которым можно остаться на плаву.

не переполняйте катера, лодки, плоты и т.п.

Что делать после наводнения

убедитесь, что ваше жилье не получило никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, не разбиты стекла и нет опасных обломков и мусора

не пользуйтесь электросетью до полного осушки дома

обязательно кипятите питьевую воду

просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории

осушите затопленные подвальные помещения поэтапно, из расчета 1/3 объема воды в сутки

электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки

запрещено употреблять продукты, которые были подтоплены водой во время половодья, даже консервацию

все затопленное имущество подлежит дезинфекции

Стоит ли паниковать?

ГЭС классифицируются как особо важные объекты электроэнергетики, в связи с чем уделяется особое внимание к их безопасности в Украине.

С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые 5 лет выполняет их обследование.

Поэтому в Укргидроэнерго уверяют: ввозможных сценариях ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется.

Если повреждение металлических затворов плотины все же каким-то образом произойдет, может случиться кратковременное подтопление некоторых прилегающих территорий.

Однако, говорят специалисты, зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут сообщены заблаговременно.