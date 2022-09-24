Что делать в случае прорыва дамбы: пошаговая инструкция для украинцев

Недавно россияне обстреляли дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области. В результате этого был разрушен верхний шлюз, что может привести к затоплению близлежащих земель.
В Украине около 1100 водохранилищ. Самые крупные из них Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское и Каховское, и все они могут стать потенциальными целями врага...
Что делать в случае прорыва одной из этих дамб - читайте в материале Styler.
Прежде всего, такая чрезвычайная ситуация несет большую угрозу здоровью и жизни людей. Силу воду почти невозможно сдержать, поэтому она сносит на своем пути все постройки.
В больших городах этими сооружениями могут быть критическая инфраструктура, гражданские объекты, железнодорожные и автомобильные дороги и т. д. Кроме того, прорыв дамбы может спровоцировать изменения в рельефе, что станет еще одной катастрофой.
В последнее время СМИ распространяют слова некоторых экологов о том, что удар по Киевскому водохранилищу будет иметь колоссальные разрушительные последствия для столицы.
Поэтому в КГГА озвучили алгоритм действий, что делать людям в той или иной ситуации, чтобы сохранить свои жизни и здоровье.
ГЭС классифицируются как особо важные объекты электроэнергетики, в связи с чем уделяется особое внимание к их безопасности в Украине.
С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые 5 лет выполняет их обследование.
Поэтому в Укргидроэнерго уверяют: ввозможных сценариях ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется.
Если повреждение металлических затворов плотины все же каким-то образом произойдет, может случиться кратковременное подтопление некоторых прилегающих территорий.
Однако, говорят специалисты, зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут сообщены заблаговременно.