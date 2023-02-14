Що робити після отримання повістки: відповідь майора ЗСУ

Чому повістки роздають у цивільних місцях

За словами майора, мобілізація в Україні не припинялася, а відповідно й не стала активнішою. Загальна мобілізація, яку оголосив Володимир Зеленський 24 лютого, досі триває.

"Мобілізаційних хвиль немає. Система територіальних центрів комплектування працює постійно. Комплектування підрозділів відбувається відповідно до замовлень конкретних частин або відповідно до визначеної кількості кадрів", - пояснює військовий.

Він також зазначив, що мобілізаційний сплеск можливий через те, що партнери України постачають їй більше зброї, для якої потрібні люди.

Що робити після отримання повістки

Після того, як ви отримали повістку, вам необхідно з'явитися до військкомату для проходження медичної комісії. Важливо розуміти, що після отримання повістки вас не відправляють відразу на фронт. Це лише заклик з'явитися до військкомату.

"З собою бронік, каску, сухпайки брати не треба", - сміється майор.

Обов'язково візьміть свої документи, особливо ті, які зазначають ваш медичний стан. На повістці є відривний корінець, який відправляють на місце роботи військовозобов'язаного. За ним громадянину мають надати вихідні для проходження медичної комісії.

Тобто прибуття до військкомату - це оновлення даних про себе.

Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні має самостійно дбати про зміну своїх демографічних даних, які вказані в нього у військкоматі. Протягом семи днів чоловіку треба з'явитися у військкомат та оновити інформацію.