Адвокат пояснив, що робити, якщо вам вручають повістку на дорозі

Чи це законно, і чи можна відмовитися від їх отримання, розповів адвокат Роман Сімутін у Facebook.

Чи можуть вручати повістки на блокпостах?

Правозахисник повідомив, що ніхто не уповноважений вручати повістки на блокпостах. Вони створюються за наказом військового командування. Але перевірка документів на дорозі – це законно.

"А особливий режим вводиться в дію загальним наказом військового командування та військово-цивільної адміністрації (ВДА). Саме цим наказом і надаються повноваження військовим на перевірку документів, поверховий огляд автомобіля. Чому? Оскільки на цьому об'єкті діє особливий режим, який частково обмежує конституційні права та надає законні повноваження згаданим органам влади. Тому вимога пред'явити документ (не передати до рук) для перевірки особи - законна", - зазначив він.

Порядки денний не можуть вручати військові, зазначає адвокат.

"Він не є представником військкомату і не має таких повноважень. Ці функції покладені на ТЦК. Ви одразу подумали: так можна внести зміни до цього наказу і уповноважити! окремої республіки в республіці – махновщина", - зазначив Сімутін.

Що робити, якщо військові вимагають документи

За словами Романа, перевіряти документи може лише військовий чи поліцейський, які, переконавшись у вашій особі, мають побажати гарної дороги та дозволити проїзд.

"Тому що не мають права передавати ваші персональні дані третім особам. Якщо військовий наполягатиме на передачі йому документів, попросіть у нього наказ про створення блокпоста, де мають бути прописані такі повноваження. Цим ви введете його у ступор, бо йому нічого буде на це відповісти", - резюмував він.