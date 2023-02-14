Что делать после получения повестки: ответ майора ВСУ

Почему повестки раздают в гражданских местах

По словам майора, мобилизация в Украине не прекращалась, а соответственно и не стала более активной. Общая мобилизация, которую объявил Владимир Зеленский 24 февраля, продолжается.

"Мобилизационных волн нет. Система территориальных центров комплектования работает постоянно. Комплектование подразделений происходит в соответствии с заказами конкретных частей или в соответствии с определенным количеством кадров", - объясняет военный.

Он также отметил, что мобилизационный всплеск возможен из-за того, что партнеры Украины поставляют ей больше оружия, для которого нужны люди.

Что делать после получения повестки

После того как вы получили повестку, вам необходимо явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Важно понимать, что после получения повестки вас не отправляют сразу на фронт. Это только призыв явиться в военкомат.

"С собой броник, каску, сухпайки брать не надо", - смеется майор.

Обязательно возьмите свои документы, особенно те, которые указывают ваше медицинское состояние. На повестке есть отрывной корешок, который отправляется на место работы военнообязанного. За ним гражданину должны предоставить выходные для прохождения медицинской комиссии.

То есть прибытие в военкомат - это обновление данных о себе.

Каждый военнообязанный мужчина в Украине должен самостоятельно заботиться об изменении своих демографических данных, указанных у него в военкомате. В течение семи дней мужчине нужно явиться в военкомат и обновить информацию.