Що робити, якщо заправились на АЗС неякісним паливом: це допоможе отримати компенсацію

Якщо на АЗС вам залили неякісне паливо і автомобіль через це зламався, то від заправки можна отримати компенсацію. Варто знати про алгоритм дій у такому випадку.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.
Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 № 1442, якими встановлено порядок торгівлі пальним і оливами. Також встановлено вимоги щодо дотримання прав споживачів щодо належної якості нафтопродуктів.
Під час здійснення покупок на АЗС споживачі повинні звертати уваги на такі аспекти:
Важливо, що у разі відмови працівників заправки вирішити проблеми, то варто звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування АЗС.
Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку. При задоволенні вимог суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав.
Після купівлі пального на АЗС в жодному разі не слід викидати чеки (квитанції). Якщо автомобіль заглох після того як водій почав рух, коли заправив авто на АЗС, то про даний факт слід повідомити керівництво цієї заправки, зафіксувавши даний факт в письмовому вигляді.
При цьому необхідно взяти у порожню чисту місткість зразок із відповідної колонки, де було заправлено автомобіль. Також необхідно викликати евакуатор та доставити автомобіль до сервісного центру.
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