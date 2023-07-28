Что делать, если заправились на АЗС некачественным топливом: это поможет получить компенсацию

Если на АЗС вам залили некачественное топливо и автомобиль из-за этого сломался, то от заправки можно получить компенсацию. Следует знать об алгоритме действий в таком случае.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.
Правила розничной торговли нефтепродуктами утверждены постановлением КМУ от 20.12.1997 г. № 1442, которыми установлен порядок торговли топливом и маслами. Также установлены требования по соблюдению прав потребителей относительно надлежащего качества нефтепродуктов.
При совершении покупок на АЗС потребители должны обращать внимание на следующие аспекты:
Важно, что в случае отказа работников заправки решить проблемы, следует обратиться с заявлением в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения АЗС.
Также потребители могут оградить свои права в судебном порядке. При удовлетворении требований суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.
После покупки горючего на АЗС ни в коем случае не следует выбрасывать чеки (квитанции). Если автомобиль заглох после того, как водитель начал движение, когда заправил авто на АЗС, то о данном факте следует сообщить руководство этой заправки, зафиксировав данный факт в письменном виде.
При этом необходимо взять в пустую чистую емкость образец из соответствующей колонки, где был заправлен автомобиль. Также необходимо вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервисный центр.
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