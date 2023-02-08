Що робити, якщо забули свої речі у поїзді чи на вокзалі: алгоритм дій

Що робити, якщо забули речі на вокзалі

Якщо ви випадково залишили свої речі на вокзалі чи певній станції, то зазвичай вони там і зберігаються. З цього питання потрібно звернутися до начальника станції, аби забрати майно. Але щоб його віддали, вам доведеться підтвердити свою особу відповідними документами.

Важливо зазначити, що втрачені речі компанія зберігає не більше 30 днів. Тому відповідно заяву потрібно писати відразу, як тільки виявили, що певні речі забули у поїзді.

Також залізничники закликають повідомляти працівників вокзалу, якщо ви помітили у його приміщенні чи на станціях залишені без нагляду речі. Але при цьому не варто самостійно до них близько підходити, адже це може становити загрозу, особливо під час війни.

Що робити, якщо забули свої речі у поїзді

зверніться до начальника станції (вокзалу), де ви зійшли з поїзда, і напишіть письмову заяву;

вкажіть у заяві номер поїзда та місце, яке ви займали, опишіть втрачені речі та вкажіть найближчу станцію, куди потрібно їх передати;

при отриманні речей власник повинен сплатити перевізнику необхідні збори (за зберігання, упакування, перевезення багажу за багажним тарифом тощо).

Також ви можете зателефонувати за номером 0 800 50 31 11 та уточнити усю інформацію.

Якщо виявили, що інші пасажири забули свої речі у поїзді, про це потрібно повідомити провідника або начальника поїзда. Вони передадуть загублене майно на вокзальну станцію для зберігання.