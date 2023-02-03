УЗ розширює сполучення між Донецькою та Харківською областями: список рейсів

"Укрзалізниця" назначила низку додаткових пасажирських рейсів для розширення сполучення між населеними пунктами Донецької й Харківської областями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Починаючи з 2 лютого також курсують приміські потяги:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно призначила нові рейси з Харкова та Києва до Польщі.

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