Что делать, если забыли свои вещи в поезде или на вокзале: алгоритм действий

Что делать, если забыли вещи на вокзале

Если вы случайно оставили свои вещи на вокзале или на определенной станции, то обычно они там и хранятся. По этому вопросу следует обратиться к начальнику станции, чтобы забрать имущество. Но чтобы его отдали, вам придется подтвердить свою личность соответствующими документами.

Важно отметить, что потерянные вещи компания хранит не более 30 дней. Поэтому, соответственно, заявление нужно писать сразу, как только обнаружили, что определенные вещи забыли в поезде.

Также железнодорожники призывают сообщать работникам вокзала, если вы заметили в помещении или на станциях оставленные без присмотра вещи. Но при этом не стоит самостоятельно к ним близко подходить, ведь это может представлять угрозу, особенно во время войны.

Что делать, если забыли свои вещи в поезде

обратитесь к начальнику станции (вокзала), где вы сошли с поезда, и напишите письменное заявление;

укажите в заявлении номер поезда и место, которое вы занимали, опишите утраченные вещи и укажите ближайшую станцию, куда их передать;

при получении вещей владелец должен уплатить перевозчику необходимые сборы (за хранение, упаковку, перевозку багажа по багажному тарифу и т.п.).

Вы также можете позвонить по телефону 0 800 50 31 11 и уточнить всю информацию.

Если вы обнаружили, что другие пассажиры забыли свои вещи в поезде, об этом нужно сообщить проводнику или начальнику поезда. Они передадут потерянное имущество на станцию для хранения.