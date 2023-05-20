Що робити, якщо вам відмовили в безкоштовній послузі в лікарні: точний алгоритм дій

Часто пацієнти переконані, що якщо в лікарні сказали за щось платити, то це потрібно неодмінно робити. Однак насправді в Україні є перелік послуг, які пацієнт може отримати безкоштовно. В іншому випадку - це порушення прав.
Що робити в такій ситуації, розповіли на сторінці НСЗУ у Facebook.
Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, це - порушення права пацієнта.
У такому випадку необхідно подати звернення до НСЗУ. Це може зробити або сам пацієнт, або його уповноважена особа. Якщо звернення подає уповноважена особа, потрібно надати документ, який підтверджує право подавати звернення від імені пацієнта.
Рекомендації щодо подачі звернення:
Якщо залишилися питання щодо оформлення звернення зі скаргою, подзвоніть у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Важливо! Для того, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт порушення.
Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.
Раніше ми розповідали, до яких лікарів можна звертатися без направлення в Україні.
Читайте також, коли можна звертатися до свого сімейного лікаря.