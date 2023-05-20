Что делать, если вам отказали в бесплатной услуге в больнице: точный алгоритм действий

Часто пациенты убеждены, что если в больнице сказали за что-то платить, это нужно непременно делать. Однако на самом деле в Украине есть список услуг, которые пациент может получить бесплатно. В противном случае - это нарушение прав.
Что делать в такой ситуации, рассказали на странице НСЗУ в Facebook.
Если в медучреждении, у которого заключен договор с НСЗУ, у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарственных средств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, это нарушение права пациента.
В таком случае необходимо подать обращение в НСЗУ. Это может сделать либо сам пациент, либо его уполномоченное лицо. Если обращение представляет уполномоченное лицо, нужно предоставить документ, подтверждающий право подавать обращение от имени пациента.
Рекомендации по подаче обращения:
Если остались вопросы по оформлению обращения с жалобой, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Важно! Для того чтобы жалоба имела положительный результат, важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства). Это поможет установить факт нарушения.
Подать обращение в НСЗУ можно по электронной форме на сайте или по бесплатному номеру 16-77.
Раньше мы рассказывали, к каким врачам можно обращаться без направления в Украине.
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