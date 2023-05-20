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Что делать, если вам отказали в бесплатной услуге в больнице: точный алгоритм действий

Как получить бесплатную медицинскую помощь (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Часто пациенты убеждены, что если в больнице сказали за что-то платить, это нужно непременно делать. Однако на самом деле в Украине есть список услуг, которые пациент может получить бесплатно. В противном случае - это нарушение прав.

Что делать в такой ситуации, рассказали на странице НСЗУ в Facebook.

Алгоритм действий

Если в медучреждении, у которого заключен договор с НСЗУ, у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарственных средств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, это нарушение права пациента.

В таком случае необходимо подать обращение в НСЗУ. Это может сделать либо сам пациент, либо его уполномоченное лицо. Если обращение представляет уполномоченное лицо, нужно предоставить документ, подтверждающий право подавать обращение от имени пациента.

Рекомендации по подаче обращения:

  • Укажите фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения (в формате день, месяц, год рождения) и укажите дату события, которая произошла с пациентом.
  • Правильно укажите название больницы. Если можете, добавьте код ЕГРПОУ: его легко найти в интернете.
  • Напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы.
  • Подробно опишите ситуацию: какие именно лекарства у вас требуют докупить, какую сумму вам пришлось потратить, или какую с вас потребовали. По возможности, добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
  • Укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер телефона, электронный адрес.

Если остались вопросы по оформлению обращения с жалобой, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Важно! Для того чтобы жалоба имела положительный результат, важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства). Это поможет установить факт нарушения.

Подать обращение в НСЗУ можно по электронной форме на сайте или по бесплатному номеру 16-77.

Раньше мы рассказывали, к каким врачам можно обращаться без направления в Украине.

Читайте также, когда можно обращаться к своему семейному врачу.

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