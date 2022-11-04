Що робити, якщо ви застрягли у ліфті під час відключення світла: важливі поради

Важливі поради для застряглих

Заспокойтеся та постарайтеся не панікувати.

Не натискайте всі кнопки та не стрибайте в ліфті. Також не намагайтеся відчинити двері кабіни самотужки.

Натисніть кнопку виклику диспетчера та повідомте, де ви знаходитесь.

Зазвичай у ліфтових кабінах або в під'їзді є оголошення з номером телефону гарячої лінії компанії, що обслуговує ліфт – сфотографуйте його заздалегідь або запишіть. Якщо такої інформації немає, зверніться до компанії, що управляє, ОСББ або ЖЕК, що обслуговує ваш будинок, з проханням розмістити контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтів.

Якщо немає можливості зв'язатися з диспетчером, дзвоніть близьким, нехай вони зв'яжуться з обслуговуючою організацією та викличуть допомогу.

Якщо у вас немає зв'язку на телефоні, стукайте та кличте мешканців будинку. Вони допоможуть зв'язатися зі службами

Що робити в ліфті, поки чекаєш на допомогу