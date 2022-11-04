Що робити, якщо ви застрягли у ліфті під час відключення світла: важливі поради

В Україні після масового ракетного обстрілу росіян постраждало 40% енергетичної інфраструктури. Через це мешканцям країни постійно вимикають світло до стабілізації ситуації. Так людей просять не користуватися ліфтами в період стабілізаційних відключень електроенергії в будинку.
У матеріалі Styler читайте, що робити, якщо ви застрягли в ліфті, коли в будинку вимкнулося світло.
Заспокойтеся та постарайтеся не панікувати.
Не натискайте всі кнопки та не стрибайте в ліфті. Також не намагайтеся відчинити двері кабіни самотужки.
Натисніть кнопку виклику диспетчера та повідомте, де ви знаходитесь.
Зазвичай у ліфтових кабінах або в під'їзді є оголошення з номером телефону гарячої лінії компанії, що обслуговує ліфт – сфотографуйте його заздалегідь або запишіть. Якщо такої інформації немає, зверніться до компанії, що управляє, ОСББ або ЖЕК, що обслуговує ваш будинок, з проханням розмістити контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтів.
Якщо немає можливості зв'язатися з диспетчером, дзвоніть близьким, нехай вони зв'яжуться з обслуговуючою організацією та викличуть допомогу.
Якщо у вас немає зв'язку на телефоні, стукайте та кличте мешканців будинку. Вони допоможуть зв'язатися зі службами
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Раніше ми розповідали проправила, які допоможуть пережити відсутність світла, води та газу.