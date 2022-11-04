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Що робити, якщо ви застрягли у ліфті під час відключення світла: важливі поради

Фото: Що робити, якщо ви застрягли у ліфті (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні після масового ракетного обстрілу росіян постраждало 40% енергетичної інфраструктури. Через це мешканцям країни постійно вимикають світло до стабілізації ситуації. Так людей просять не користуватися ліфтами в період стабілізаційних відключень електроенергії в будинку.

У матеріалі Styler читайте, що робити, якщо ви застрягли в ліфті, коли в будинку вимкнулося світло.

Важливі поради для застряглих

Заспокойтеся та постарайтеся не панікувати.

Не натискайте всі кнопки та не стрибайте в ліфті. Також не намагайтеся відчинити двері кабіни самотужки.

Натисніть кнопку виклику диспетчера та повідомте, де ви знаходитесь.

Зазвичай у ліфтових кабінах або в під'їзді є оголошення з номером телефону гарячої лінії компанії, що обслуговує ліфт – сфотографуйте його заздалегідь або запишіть. Якщо такої інформації немає, зверніться до компанії, що управляє, ОСББ або ЖЕК, що обслуговує ваш будинок, з проханням розмістити контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтів.

Якщо немає можливості зв'язатися з диспетчером, дзвоніть близьким, нехай вони зв'яжуться з обслуговуючою організацією та викличуть допомогу.

Якщо у вас немає зв'язку на телефоні, стукайте та кличте мешканців будинку. Вони допоможуть зв'язатися зі службами

Що робити в ліфті, поки чекаєш на допомогу

  • опустіть на підлогу речі, зніміть верхній одяг, розстебніться, якщо стало жарко;
  • якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками;
  • якщо погано почуваєтеся, сядьте на підлогу і витягніть ноги;
  • заощаджуйте батарею в телефоні.

Також читайте, як облаштувативаш побут без води.

Раніше ми розповідали проправила, які допоможуть пережити відсутність світла, води та газу.

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