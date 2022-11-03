Як облаштувати побут без води: практичні поради з особистого досвіду

Якщо без світла жити ще можна, то без води задача стає вдвічі складнішою. Адже вона потрібна і для приготування їжі, і для прибирання та ще купи важливих речей.

Обстріли росіян суттєво шкодять українській інфраструктурі , через що стаються часті перебої електро- та водопостачання.

Запасіться тарою

В усіх порадниках ви точно побачите очевидний пункт "запасіться водою". Так, звісно, вона знадобиться вам у як можна більшій кількості. Проте насамперед подбайте про тару для цієї води.

Знайдіть вдома всі відра, каструлі, чайники, бутлі, каністри, пляшки тощо та переконайтеся, що вони придатні для використання. Після цього розподіліть, куди ви будете наливати технічну та питну воду. При цьому подумайте, чим вам буде зручніше користуватися для різних задач.

Наприклад, вмиватися із 20-літрового бутля навряд чи буде комфортно, тому для дрібних завдань виділіть маленькі пляшки.

Для того, щоб не сплутати місткості з різною водою, додайте маркування.

Придбайте звичайну трубку

У магазинах, де продають питну воду в бутлях, можна придбати додаткову трубку. Зазвичай її ціна не перевищує двадцяти гривень.

Для чого вона нам? Наприклад, щоб помити волосся або посуд. Якщо ви будете лити воду прямо з тари, то витратиться в рази більше води, ніж могло б.

Для такої схеми краще використовувати бутлі з помпами. Просто замініть трубку в помпі на придбану та качайте воду через неї. Так ви зможете регулювати кількість води та спрямовувати потік у потрібне місце.

Тому краще лийте воду через такий імпровізований водопровід.

Крім трубки, заведіть у господарстві ківшика. У нього можна набирати воду, щоб вмитися та почистити зуби. У такий спосіб ви використаєте лише ту воду, що є в ньому, а не всю з пляшки.

Пристосувати побут до відсутності води цілком реально (фото: Getty Images)

Випрацюйте звичку

Якщо у вашому будинку, водопостачання тимчасово все ж відновлюють, намагайтеся зробити всі справи, де потрібна вода, за цей час.

Насправді це працює на рівні інстинкту. Як тільки з крана побігло, наберіть воду, помийте посуд, прийміть душ тощо.

Використовуйте менше посуду

Коли готуєте без постійного водопостачання, намагайтеся використовувати якомога менше посуду, аби потім не мити його. Це подвійна економія часу та води.

Придбайте антисептики та серветки

За відсутності води гігієна та догляд за собою дещо страждають, проте робити мінімальні необхідні речі все ж потрібно. Тут у пригоді стануть засоби, до яких ми звикли за часів активної пандемії.

Використовуйте в побуті антисептики та серветки, щоб протерти руки. Для підтримання інтимної гігієни можна скористатися спеціальними серветками з молочною кислотою. А для чистоти коріння волосся використовуйте сухий шампунь.

Звичайно, ці способи є пародією на справжній душ, проте допоможуть деякий час зберігати свіжість.