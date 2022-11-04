Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения света: важные советы

Важные советы для застрявших

Успокойтесь и постарайтесь не паниковать.

Не нажимайте все кнопки и не прыгайте в лифте. Также не пытайтесь открыть двери кабины своими силами.

Нажмите кнопку вызова диспетчера и сообщите, где вы находитесь.

Обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании – сфотографируйте его заранее или запишите. Если такой информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом, с просьбой разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить ее об остановке лифтов.

Если нет возможности связаться с диспетчером, звоните близким, пусть они свяжутся с обслуживающей организацией и вызовут помощь.

Если у вас нет связи на телефоне, стучите и зовите жильцов дома. Они помогут связаться со службами

Что делать в лифте, пока ждешь помощи