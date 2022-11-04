RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения света: важные советы

Фото: Что делать, если вы застряли в лифте (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине после массовых ракетных обстрелов россиян пострадало 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого жителям страны постоянно отключают свет до стабилизации ситуации. Так, людей просят не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме.

В материале Styler читайте, что делать, если вы застряли в лифте, когда в доме выключился свет.

Важные советы для застрявших

Успокойтесь и постарайтесь не паниковать.

Не нажимайте все кнопки и не прыгайте в лифте. Также не пытайтесь открыть двери кабины своими силами.

Нажмите кнопку вызова диспетчера и сообщите, где вы находитесь.

Обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании – сфотографируйте его заранее или запишите. Если такой информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом, с просьбой разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить ее об остановке лифтов.

Если нет возможности связаться с диспетчером, звоните близким, пусть они свяжутся с обслуживающей организацией и вызовут помощь.

Если у вас нет связи на телефоне, стучите и зовите жильцов дома. Они помогут связаться со службами

Что делать в лифте, пока ждешь помощи

  • опустите на пол вещи, снимите верхнюю одежду, расстегнитесь, если стало жарко;
  • если есть вода, не торопитесь выпить всю сразу, пейте небольшими глотками;
  • если плохо себя чувствуете, сядьте на пол и вытяните ноги;
  • экономьте батарею в телефоне.

Читайте также, как обустроить ваш быт без воды.

Ранее мы рассказывали о правилах, которые помогут пережить отсутствие света, воды и газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла