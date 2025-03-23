Дружба "з привілеями" - це добре чи погано? Усі приховані пастки таких стосунків
Секс без зобов’язань, але з довірою. Стосунки без драми, але з інтимом. Дружба, яка виходить за межі "просто дружби". Стосунки "з привілеями" для когось - ідеальний варіант, а для когось - шлях у хаос і біль. Де тут пастки? І чи може такий формат справді працювати?
Чи варто вплутуватися у дружні стосунки "з привілеями" та про які підводні камені варто знати, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Плюси дружби з привілеями
Свобода. Ніхто не висуває претензій і не очікує "вічного кохання".
Комфорт. Ви довіряєте одне одному, знаєте смаки та кордони.
Немає ризику розлучення. Бо й офіційних стосунків немає.
Можливість розвіяти самотність, не беручи на себе обов’язки пари.
Спільне майбутнє. Дійсно, буває й так, що такі несерйозні стосунки переростають у щось значно більше, і навіть закінчуються шлюбом.
"Фактично, плюси від таких стосунків є, і на деякий час ваш близький друг може стати трошки більше, ніж другом. Але чи варто це цього?" - каже коуч.
Мінуси дружби з привілеями
Хтось все одно прив’язується. І це майже завжди закінчується болем.
Ревнощі. Ви не разом, але якщо партнер почне зустрічатися з кимось іншим - чи буде це справді ок?
Ілюзія безпеки. Здається, що це легкі, безтурботні стосунки, але всередині може накопичуватись розчарування.
Втрата дружби. Такі стосунки часто закінчуються і залишитися друзями надалі виходить не у всіх.
Чи підходить вам такий формат?
"Якщо для вас секс - це глибокий емоційний зв’язок, дружба з привілеями може обернутися стражданням", - каже експерт.
Якщо ж вам дійсно комфортний цей формат, без очікувань і прихованих надій - тоді він може працювати.
"Головне - чесність. Передусім із собою. Якщо дружба з привілеями для вас - це спосіб отримати більше, ніж готовий дати інший, краще не починати. Якщо ж обох усе влаштовує - чому б і ні?" - резюмує Віталій Курсік.
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