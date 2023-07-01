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Що робити, якщо варення не густіє: прості лайфхаки

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Субота 01 липня 2023 13:01
Що робити, якщо варення не густіє: прості лайфхаки Що робити, якщо варення не густішає (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сезон консервації та приготування варення з полуниці та інших ягід активно триває. Однак, часто може виникати велика проблема - варення не густішає та виходить досить рідким.

Про це пише Moje gotowanie.

Що робить варення густим

Варення можна приготувати практично з будь-яких фруктів та ягід. В агрусі, бананах, сливах, грушах, айві, персиках, ожині, цитрусових і яблуках багато пектину (натурального загусника). Значно менше його у малині, суниці, черешні та полуниці.

Перш ніж варити варення, ягоди потрібно як слід підготувати. Просто посипте їх цукром і дочекайтеся, поки вони пустять сік. Після стікання лишньої рідини - вони будуть готові до варіння.

Занадто рідким варення може бути, якщо неправильно підготувати ягоди та фрукти. Дрібні плоди, такі як малина і ожина, не потребують різання. Варто нарізати яблука, груші та персики.

Однак, якщо шматочки будуть занадто дрібні, то при варінні вони пустять весь сік і замість варення ви отримаєте рідку кашку.

Через скільки часу варення загусне

Кожний вид фруктів виділяє воду в різний час. Крім того, все залежить від бажаної консистенції. Важливо уважно стежити за станом консистенції, часто помішувати і не давати підгоріти.

Зниження температури під час варіння сприяє швидкому загустінню варення.

Як загустити рідке варення

Зробити варення більш густим допомагають і спеціальні добавки. Натуральна і ефективна - це пектин. Він дозволяє підвищити густоту і при цьому зберегти цілими шматочки, часточки фруктів або ягоди. Додається він із розрахунку 10-15 г на 1 кг фруктів.

Для згущення варення також використовуються такі добавки як крохмаль, желатин, агар-агар, борошно та манна крупа.

Використовувати загущувачі треба відповідно до рекомендацій виробника, оскільки недотримання пропорцій зробить десерт схожим на желе або мармелад.

У якому посуді не можна варити варення

Бажано віддавати перевагу посуду, у якого товсте і рівне дно.

Каструля з нержавіючої сталі - добре проводить тепло і після використання легко відмивається. Емальована каструля - у ній варення рівномірно провариться, а після цього її нескладно відмити.

Не рекомендується використовувати з цією метою алюмінієвий посуд, адже фрукти і ягоди містять кислоти, а вони здатні вступати в реакцію з алюмінієвим покриттям. У підсумку вони набудуть неприємного присмаку.

Раніше ми повідомляли, що трапиться, якщо не знімати пінку з варення.

Також ми писали, що робити із зіпсованою консервацією та чи можна її їсти.

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