Що робити, якщо варення не густіє: прості лайфхаки
Сезон консервації та приготування варення з полуниці та інших ягід активно триває. Однак, часто може виникати велика проблема - варення не густішає та виходить досить рідким.
Що робить варення густим
Варення можна приготувати практично з будь-яких фруктів та ягід. В агрусі, бананах, сливах, грушах, айві, персиках, ожині, цитрусових і яблуках багато пектину (натурального загусника). Значно менше його у малині, суниці, черешні та полуниці.
Перш ніж варити варення, ягоди потрібно як слід підготувати. Просто посипте їх цукром і дочекайтеся, поки вони пустять сік. Після стікання лишньої рідини - вони будуть готові до варіння.
Занадто рідким варення може бути, якщо неправильно підготувати ягоди та фрукти. Дрібні плоди, такі як малина і ожина, не потребують різання. Варто нарізати яблука, груші та персики.
Однак, якщо шматочки будуть занадто дрібні, то при варінні вони пустять весь сік і замість варення ви отримаєте рідку кашку.
Через скільки часу варення загусне
Кожний вид фруктів виділяє воду в різний час. Крім того, все залежить від бажаної консистенції. Важливо уважно стежити за станом консистенції, часто помішувати і не давати підгоріти.
Зниження температури під час варіння сприяє швидкому загустінню варення.
Як загустити рідке варення
Зробити варення більш густим допомагають і спеціальні добавки. Натуральна і ефективна - це пектин. Він дозволяє підвищити густоту і при цьому зберегти цілими шматочки, часточки фруктів або ягоди. Додається він із розрахунку 10-15 г на 1 кг фруктів.
Для згущення варення також використовуються такі добавки як крохмаль, желатин, агар-агар, борошно та манна крупа.
Використовувати загущувачі треба відповідно до рекомендацій виробника, оскільки недотримання пропорцій зробить десерт схожим на желе або мармелад.
У якому посуді не можна варити варення
Бажано віддавати перевагу посуду, у якого товсте і рівне дно.
Каструля з нержавіючої сталі - добре проводить тепло і після використання легко відмивається. Емальована каструля - у ній варення рівномірно провариться, а після цього її нескладно відмити.
Не рекомендується використовувати з цією метою алюмінієвий посуд, адже фрукти і ягоди містять кислоти, а вони здатні вступати в реакцію з алюмінієвим покриттям. У підсумку вони набудуть неприємного присмаку.
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