Что делать, если варенье не густеет: простые лайфхаки

Сезон консервации и приготовления варенье из клубники и других ягод активно продолжается. Однако часто может возникать большая проблема - варенье не густеет и получается довольно жидким.

Что делает варенье густым

Варенье можно приготовить практически из любых фруктов и ягод. В крыжовнике, бананах, сливах, грушах, айве, персиках, ежевике, цитрусовых и яблоках много пектина (натурального загустителя). Значительно меньше его в малине, землянике, черешне и клубнике.

Прежде чем варить варенье, ягоды нужно как следует подготовить. Просто посыпьте их сахаром и дождитесь пока они пустят сок. После стекания лишней жидкости - они будут готовы к варке.

Слишком жидким вареньем может быть, если неправильно подготовить ягоды и фрукты. Мелкие плоды, такие как малина и ежевика, не нуждаются в резке. Следует нарезать яблоки, груши и персики.

Однако если кусочки будут слишком мелкие, то при варке они пустят весь сок и вместо варенья вы получите жидкую кашу.

Через сколько времени варенье загустеет

Каждый вид фруктов выделяет воду в разное время. Кроме того, все зависит от желаемой консистенции. Важно внимательно следить за состоянием консистенции, часто помешивать и не давать подгореть.

Снижение температуры при варке способствует быстрому загустению варенья.

Как загустить жидкое варенье

Сделать варенье более густым помогают и специальные добавки. Натуральная и эффективная - это пектин. Он позволяет повысить густоту и при этом сохранить целыми кусочки, дольки фруктов или ягоды. Добавляется он из расчета 10-15 г на 1 кг фруктов.

Для сгущения варенья используются такие добавки как крахмал, желатин, агар-агар, мука и манная крупа.

Использовать загустители следует в соответствии с рекомендациями производителя, поскольку несоблюдение пропорций сделает десерт похожим на желе или мармелад.

В какой посуде нельзя варить варенье

Желательно отдавать предпочтение посуде, у которой толстое и ровное дно.

Кастрюля из нержавеющей стали - хорошо проводит тепло и после использования легко отмывается. Эмалированная кастрюля - в ней варенье равномерно проварится, а после этого ее несложно отмыть.

Не рекомендуется использовать для этой цели алюминиевую посуду, ведь фрукты и ягоды содержат кислоты, а они способны вступать в реакцию с алюминиевым покрытием. В итоге они приобретут неприятный привкус.