Як підтримати чоловіка в тяжкій ситуації: поради психолога

В житті кожної людини виникають кризові ситуації, з яких дуже тяжко знайти вихід. В такі моменти дуже важливо не залишати людину на самоті, а підтримати.

Вислухайте його

Запитайте свого коханого про його почуття та думки. Вислухайте партнера уважно та висловіть співчуття. Коли людина ділиться своїми думками, їй стає значно легше.

Будьте поруч

Покажіть, що ви поруч і готові підтримати його незалежно від ситуації. Йому важливо зрозуміти, що він не лишився з проблемою сам на сам, а що ви готові завжди йому допомогти.

Не засуджуйте

Уникайте критики або засуджень, інакше ви ще більш ускладните ситуацію. Якщо ви його почнете засуджувати, то це негативно може вплинути на стосунки. Краще скажіть партнеру що ви розумієте, наскільки складний в нього період.

Будьте відкриті

Не торгуйте підтримкою. Будьте відкритими та дайте час чоловікові впоратися зі стресом. Поділіться проблемами, які у вас виникали та як ви їх вирішували. Надихніть свого чоловіка та дайте зрозуміти, що вихід завжди є.

Пропонуйте допомогу

Запропонуйте свою допомогу у розв'язанні конкретних проблем або завдань, які виникають у нього. Запитайте, як би ви могли допомогти в цій ситуації. Чоловік такий вчинок зацінить та завжди буде усім з вами ділитись.

Пам'ятайте, що люди реагують різним чином на стресові ситуації, тому підтримка може бути надзвичайно цінною для вашого чоловіка.