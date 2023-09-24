Що робити, якщо ваш смартфон не заряджається: прості та ефективні поради (фото)

Коли ваш смартфон ще новий, він заряджається швидко та довго тримає заряд. Але з часом батарея починає втрачати свою продуктивність і час заряджання значно збільшується або взагалі телефон не реагує на підключення зарядного пристрою.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає ефективні поради за відсутності зарядки телефону з посиланням на сайт Samsung .

Перевірте розетку, кабель та адаптер живлення

Для початку переконайтеся, що заряд взагалі надходить у телефон. Поворушіть штепсель адаптера для надійного контакту, під'єднайте пристрій на пряму без перехідників, а також перевірте, чи працюють від цієї розетки інші електроприлади.

Щоб перевірити адаптер, просто під'єднайте до нього інший гаджет і переконайтеся, що живлення йде. Якщо результату немає, візьміть інший справний блок і перегляньте, чи зміниться ситуація. По можливості використовуйте оригінальні адаптери чи якісні аналоги.

Для тестування кабелю уважно огляньте його на предмет зовнішніх пошкоджень, а потім спробуйте під'єднати до нього інший пристрій або замінити провід.

Спробуйте різні комбінації розеток, адаптерів та кабелів. Можна змінити джерело живлення, увімкнувши смартфон до комп'ютера.

Переконайтеся, що телефон не перегрівся

Підвищений нагрів гаджета не тільки знижує його продуктивність, але і призводить до того, що пристрій перестає заряджатися. Якщо не вдається підживити телефон після тривалої сесії, спробуйте закрити вкладки всіх програм, зняти чохол і почекати деякий час, поки корпус не охолоне. Потім можна знову ставити гаджет на зарядку.

Переконайтеся у відсутності вологи

Електроніка та вода - несумісні речі. Тому, навіть якщо ваш телефон має захист від вологи, потрапляння крапель рідини всередину роз'єму може викликати блокування заряджання з метою безпеки.

Уважно огляньте порт. Якщо там є частинки води, спробуйте акуратно подути туди або просто дайте волозі випаруватися природним чином, залишивши пристрій у спокої на кілька годин.

Почистіть роз'єм від сміття

Пилинки, ворс і бруд згодом накопичуються всередині всіх отворів та роз'ємів. Це призводить до того, що кабель може не до кінця вставлятися в порт, через що, своєю чергою, порушується контакт і телефон не заряджається.

Посвітіть ліхтариком в отвір для зарядки та, якщо там скупчився бруд, акуратно приберіть його за допомогою зубочистки або зубної щітки. Не використовуйте голки та інші металеві предмети, які можуть призвести до замикання.

Встановіть доступні оновлення

Системні оновлення, що випускаються виробниками, вирішують різні проблеми, включаючи відсутність заряджання. Якщо доступні апдейти програмного забезпечення, спробуйте встановити їх.

Для цього на iPhone перейдіть в "Налаштування", далі в "Основні", потім в "Оновлення системи" та виберіть "Оновлення ПЗ".

(скриншот: Styler)

На смартфонах Android відкрийте "Налаштування", далі "Система", потім перейдіть в "Оновлення системи".

Після цього завантажте нові версії операційної системи.

Скористайтеся бездротовою зарядкою

Якщо пристрій підтримує з'єднання бездротовим способом, виключити проблеми з адаптером і кабелем можна, просто спробувавши зарядити гаджет саме так. Не забудьте зняти чохол, щоб нічого не заважало індукції.

Перезавантажте телефон

Якщо гаджет повністю розряджено, спробуйте перезавантажити його. Ця процедура очищає пам'ять, перезапускає системні процеси й часто вирішує багато проблем, спричинених збоями програмного забезпечення, включаючи відсутність заряджання.

Скиньте телефон до заводських налаштувань

Щоб повністю вимкнути програмні неполадки в телефоні, залишається лише скинути його до заводських установок. Це повністю видаляє всі дані, тому потрібно попередньо створити резервну копію або вручну перенести фото, відео та іншу інформацію.

Щоб скинути до заводських налаштувань iPhone, перейдіть до "Параметри", потім до "Основні", потім до "Сброс".

(скриншот: Styler)

Виберіть "Видалити контент та налаштування" та підтвердіть дію.

(скриншот: Styler)

На Android-смартфоні відкрийте меню "Налаштування", потім в "Система", перейдіть в "Скинути налаштування", потім виберіть "Видалити всі дані" та натисніть кнопку "Скинути налаштування телефону" для підтвердження.

Зверніться до сервісного центру

Якщо жодна з порад вище не допомогла - проблема, швидше за все, з апаратною частиною. Такі проблеми серйозніші та потребують втручання досвідчених фахівців. У цьому випадку краще звернутися за допомогою до сервісного центру.