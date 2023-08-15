Не робіть так! Чому не можна залишати зарядку до телефона в розетці

Більшість людей після заряджання телефону залишати зарядний пристрій увімкненим у розетку - так не доведеться його знову шукати. Однак, така звичка може призвести до негативних наслідків.

Електроспоживання

Важливо пам'ятати, що залишений у розетці зарядний пристрій продовжує працювати навіть після від’єднання від нього телефона.

Зокрема, прилад хоч у невеликих кількостях, але споживає електрику. Під’єднана зарядка до мережі не сильно збільшить ваші витрати на електроенергію, але якщо порахувати всі електроприлади, які ми залишаємо увімкненими, коли не користуємось ними, то виходить не так уже й мало.

Безпека

Виробники зарядних пристроїв зазвичай прикладають до товару інструкцію, в якій зазначено, що не можна залишати увімкненим без потреби.

У сучасних якісних приладах уже передбачено вбудований захист від загоряння. Такі зарядні пристрої менш небезпечні.

Важливо, якщо ваш зарядний пристрій нагрівається, коли просто ввімкнений у мережу, то його точно потрібно вимикати з розетки.

Ризики

Необхідно пам'ятати, що існують і певні ризики такої звички. Якщо трапиться коротке замикання або якась несправність, то може статися пожежа.

Також при стрибку напруги пристрій може пошкодитись і вийти з ладу. Така ймовірність, звичайно, мінімальна, але краще повністю виключити її.

До того ж під час грози будь-який прилад, увімкнений у мережу, може вийти з ладу. Це стосується і зарядного пристрою, він може загорітися, якщо лінія заземлення погана.

Перед тим як вмикати зарядку в мережу, спочатку краще під’єднати до неї телефон, вимикати потрібно у зворотній послідовності.

Зниження ефективності зарядки

Зокрема, якщо залишати постійно у розетці зарядку, то вона з часом почне довше заряджати пристрої.

Також необхідно позбутися цієї звички, якщо в у будинку є маленькі діти і домашні тварини.