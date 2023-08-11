Ці способи допоможуть надійно захистити телефон від злодіїв

Захист телефонів від злодіїв і хакерів дуже важливий, адже пристроях є банківські додатки, а в пам’яті зберігаються особисті фотографії. Кожному користувачеві важливо знати, як захистити свої персональні дані на випадок крадіжки смартфона.

Як захистити смартфон

Найкраще місце для смартфона - внутрішня кишеня одягу, де ви його фізично відчуваєте. Якщо телефон знаходиться в рюкзаку чи сумочці, а ви перебуваєте в транспорті чи натовпі - тримайте їх перед собою, а не на спині чи плечі.



Розмовляти на вулиці, особливо в місцях, де багато людей, краще за допомогою гарнітури чи навушників. Коли ви тримаєте телефон в руці, злодій легко може його вихопити і щезнути в натовпі.

Надійний пароль

Щоб зберегти дані, важливо встановити надійний пароль. Для розблокування екрана краще відмовитися від традиційних паролів: PIN-коду або графічного.

Краще використовувати складний шифр, який складається з декількох символів і містить комбінацію з цифр і букв. Однак, надто довгим його робити не варто, інакше буде не зручно.

Для захисту акаунтів використовуйте двоступеневу аутентифікацію. Зокрема, крім основного пароля на вхід потрібно ще ввести додатковий, який надсилається за допомогою СМС на телефон.

Такий метод є досить надійним і ефективним способом захисту. До того ж не забувайте час від часу змінювати паролі - хоча б 1 раз на рік.

Віддалене стирання даних

Якщо смартфон був загублений або вкрадений, то для захисту банківських додатків, можна видалити з нього всю інформацію.

Для цього потрібно використати функцію віддаленого стирання даних. Це крайній захід, яким слід скористатися тільки в тому разі, якщо надії знайти смартфон уже не залишилося.

Однак, важливо такий додаток встановити заздалегідь, підтримуються вони всіма популярними операційними системами. Серед додатків можна вибрати - "Знайти iPhone", "Android Device Manager" або "Find My Device".

Як видалити дані з iPhone

Для видалення всієї інформації необхідно зайти з комп’ютера в iCloud і скористатися функцією "стерти iPhone".

Після цього всі дані буде знищено, але телефон уже неможливо буде відстежити. Виконати цю процедуру не так і просто: потрібно буде відповісти на контрольні запитання. Після чого дані з телефону видаляються, а сам він блокується.

Для розблокування iPhone необхідно буде ввести Apple ID і пароль. За відсутності цих даних розблокувати його практично неможливо навіть через техпідтримку.

Стирання з Android

Віддалено стерти дані з Android можна за допомогою додатків "Android Device Manager" або "Find My Device".

Однак, важливо знати, що за наявності декількох SD-карт дані видаляються тільки з першої з них. До того ж видалення з SD-карт відбувається за допомогою швидкого форматування, після якого інформацію можна відновити.

Додамо, що також важливо не ігнорувати повідомлення системи підтримки сервісів, у яких ви зареєстровані та які використовувалися на втраченому пристрої. Ці повідомлення можуть містити інформацію про сторонній вхід до облікового запису або про спроби такого входу.