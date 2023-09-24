Что делать, если ваш смартфон не заряжается: простые и эффективные советы (фото)

Когда ваш смартфон еще новый, он заряжается быстро и долго держит заряд. Но с течением времени батарея начинает терять свою производительность и время зарядки значительно увеличивается или вообще телефон не реагирует на подключение зарядного устройства.

Проверьте розетку, кабель и адаптер питания

Для начала убедитесь, что заряд вообще поступает в телефон. Пошевелите вилку адаптера для надежного контакта, подключите устройство на прямую без переходников, а также проверьте, работают ли от этой розетки другие электроприборы.

Чтобы проверить адаптер, просто подключите к нему другой гаджет и убедитесь, что питание идет. Если результата нет, возьмите другой исправный блок и просмотрите, изменится ли ситуация. По возможности используйте оригинальные адаптеры или качественные аналоги.

Для тестирования кабеля внимательно осмотрите его на предмет внешних повреждений, а затем попробуйте подключить к нему другое устройство или заменить сам провод.

Попробуйте разные комбинации розеток, адаптеров и кабелей. Можно изменить источник питания, подключив смартфон к компьютеру.

Убедитесь, что телефон не перегрелся

Повышенный нагрев гаджета не только снижает его производительность, но и приводит к тому, что устройство перестает заряжаться. Если не удается подпитать телефон после длительной игровой сессии, попробуйте закрыть вкладки всех программ, снять чехол и подождать некоторое время, пока корпус не остынет. Затем снова можно ставить гаджет на зарядку.

Убедитесь в отсутствии влаги

Электроника и вода - несовместимые вещи. Поэтому, даже если ваш телефон имеет защиту от влаги, попадание капель жидкости внутрь разъема может вызвать блокировку зарядки в целях безопасности.

Внимательно осмотрите порт. Если там есть частицы воды, попробуйте аккуратно подуть туда или просто дайте влаге испариться естественным образом, оставив устройство в покое на несколько часов.

Почистите разъем от мусора

Пылинки, ворс и грязь впоследствии накапливаются внутри всех отверстий и разъемов. Это приводит к тому, что кабель может не до конца вставляться в порт, из-за чего в свою очередь нарушается контакт и телефон не заряжается.

Посветите фонариком в отверстие для зарядки и, если там скопилась грязь, аккуратно уберите ее с помощью зубочистки или зубной щетки. Не используйте иглы и другие металлические предметы, которые могут привести к замыканию.

Установите доступные обновления

Системные обновления, выпускаемые производителями, решают различные проблемы, включая отсутствие зарядки. Если доступны какие-либо апдейты программного обеспечения, попробуйте установить их.

Для этого на iPhone перейдите в "Настройки", далее в "Основные", затем в "Обновление системы" и выберите "Обновление ПО".

(скриншот: Styler)

На Android смартфонах откройте "Настройки", далее "Система", затем перейдите в "Обновление системы".

После этого загрузите новые версии операционной системы.

Воспользуйтесь беспроводной зарядкой

Если устройство поддерживает подключение беспроводным способом, исключить проблемы с адаптером и кабелем можно, просто попытавшись зарядить гаджет именно так. Не забудьте снять чехол, чтобы ничего не мешало индукции.

Перезагрузите телефон

Если гаджет полностью разряжен, попробуйте перезагрузить его. Эта процедура очищает память, перезапускает системные процессы и часто решает многие проблемы, вызванные сбоями программного обеспечения, включая отсутствие зарядки.

Сделайте сброс до заводских настроек

Чтобы полностью выключить программные неполадки в телефоне, остается только сбросить его до заводских настроек. Это полностью удаляет все данные, поэтому предварительно нужно создать резервную копию или вручную перенести фото, видео и другую информацию.

Чтобы сбросить до заводских настроек iPhone, перейдите в "Настройки", затем в "Основные", затем в "Сброс".

(скриншот: Styler)

Выберите "Удалить контент и настройки" и подтвердите действие.

(скриншот: Styler)

На Android-смартфоне откройте меню "Настройки", затем в "Система", перейдите в "Сбросить настройки", затем выберите "Удалить все данные" и нажмите кнопку "Сбросить настройки телефона" для подтверждения.

Обратитесь в сервисный центр

Если ни один из советов выше не помог - проблема, скорее всего, с аппаратной частью. Такие проблемы более серьезные и требуют вмешательства опытных специалистов. В этом случае лучше обратиться за помощью в сервисный центр.