Що робити, якщо смартфон раптово вимкнувся. Найкращі поради

Що робити, якщо смартфон раптово вимкнувся?



Є кілька простих усунення проблем, які можуть призвести до раптового вимкнення телефону. Справді, перегрівання батареї, підозріла програма, захаращена пам'ять телефону або несправна кнопка живлення можуть викликати такий збій.

Ось кілька простих дій, які слід зробити у таких випадках.

Перезавантажте смартфон

Якщо ваш телефон підвів вас у невідповідний момент і продовжує вмикатися та вимикатися самостійно, це може бути ознакою того, що деякі його функції не працюють. Для вирішення проблеми іноді достатньо перезавантажити телефон. Для цього натисніть кнопку живлення на телефоні, потім виберіть "Перезавантажити".

Зарядіть акумулятор смартфона



Однією з основних причин відключення мобільного телефону є акумулятор. Останньому може знадобитися значна зарядка для правильної роботи. Якщо час заряджання не дотримується, він може продовжувати вимикатися, поки ви намагаєтеся увімкнути його знову. Єдиний засіб від цього – підключити телефон і дати йому зарядитися протягом кількох годин, не торкаючись його. Потім увімкніть телефон і використовуйте його як завжди.

Вимкніть підозрілі програми на смартфоні

Якщо, незважаючи на всі ваші зусилля, телефон продовжує вимикатися, можливо, настав час перевірити ваші програми. Іноді простий додаток може призвести до вимкнення системи.

Отже, якщо ви нещодавно завантажили нову гру або подібну програму, можливо, вони і є причиною проблеми. Найкраще видалити останні з них, утримуючи палець на логотипі програми, а потім натиснувши "Видалити". Якщо у фоновому режимі працює багато програм, закрийте ті з них, які найбільше споживають заряд батареї, вибравши "Параметри", потім "Програми".