ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці помилки при зарядці ноутбука "вбивають" батарею: не робіть так

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 17:15
Ці помилки при зарядці ноутбука "вбивають" батарею: не робіть так Фото: як правильно заряджати ноутбук (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Нерідко власники ноутбуків скаржаться на швидке розрядження батареї гаджета, купленого зовсім недавно. У деяких випадках акумулятор перестає функціонувати вже через рік, і робота можлива лише від мережі. Причиною таких проблем часто стає неправильне поводження користувачів із технікою.

Про це повідомляє профільне видання iTechua.

Які помилки суттєво скорочують "життя" батареї ноутбука? Давайте розберемося.

  • Порушення режиму роботи батареї

Якщо робота за ноутбуком зазвичай відбувається вдома, і гаджет використовується поза квартирою/офісом рідко, то експерти рекомендують дістати батарею та підключити до мережі. Коли потрібно вийти з технікою і працювати віддалено, батарею слід просто вставити в ноут.

Також фахівці зазначають, що батарея не повинна перебувати без роботи тривалий час - це не йде їй на користь. Так, бажано хоча б раз на 5 днів повністю її заряджати та розряджати.

  • Ноутбук не на рівній поверхні

Якщо ви часто користуєтеся гаджетом, сидячи на дивані або знаходячись в ліжку, місця виходу тепла з ноутбука перекриваються, що в кінцевому підсумку може призвести до виходу техніки з ладу.

Тому бажано стежити, щоб техніка знаходилася на прямій рівній поверхні.

  • Через перебування на сонці

Якщо ноутбук часто знаходиться під сонячним промінням, нагрівання гаджета негативно позначається на акумуляторі.

Крім того, страждає не лише батарея - пошкоджується також процесор, жорсткий диск та відеокарта.

  • На морозі

Коли гаджет постійно перебуває в умовах мінусової температури, техніка може охолонути аж до замерзання. Так, лише двадцять хвилин на морозі здатні призвести до проблем з екраном і жорстким диском, а батарея ж стане швидко розряджатися.

Фахівці не радять виносити ноутбук часто на мороз, тому що акумулятор може не витримати й заряджатися не буде.

  • Довгий час у режимі сну та в мережі

Якщо часто переводити ноутбук у режим сну замість відключення, то батарея буде швидше розряджатися.

Аналогічна ситуація з прискоренням розрядки акумулятора і в ситуації, якщо з такою ж постійністю ви не відключаєте гаджет від мережі, коли за ним не працюєте.

Нагадаємо, перед цим ми писали, що потрібно зробити, щоб збільшити час роботи батареї ноутбука.

А також раніше розповідали про прості способи, як підзарядити смартфон за відсутності електрики.

Читайте РБК-Україна в Google News
ноутбук поради