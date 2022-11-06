Ці помилки при зарядці ноутбука "вбивають" батарею: не робіть так
Нерідко власники ноутбуків скаржаться на швидке розрядження батареї гаджета, купленого зовсім недавно. У деяких випадках акумулятор перестає функціонувати вже через рік, і робота можлива лише від мережі. Причиною таких проблем часто стає неправильне поводження користувачів із технікою.
Про це повідомляє профільне видання iTechua.
Які помилки суттєво скорочують "життя" батареї ноутбука? Давайте розберемося.
- Порушення режиму роботи батареї
Якщо робота за ноутбуком зазвичай відбувається вдома, і гаджет використовується поза квартирою/офісом рідко, то експерти рекомендують дістати батарею та підключити до мережі. Коли потрібно вийти з технікою і працювати віддалено, батарею слід просто вставити в ноут.
Також фахівці зазначають, що батарея не повинна перебувати без роботи тривалий час - це не йде їй на користь. Так, бажано хоча б раз на 5 днів повністю її заряджати та розряджати.
- Ноутбук не на рівній поверхні
Якщо ви часто користуєтеся гаджетом, сидячи на дивані або знаходячись в ліжку, місця виходу тепла з ноутбука перекриваються, що в кінцевому підсумку може призвести до виходу техніки з ладу.
Тому бажано стежити, щоб техніка знаходилася на прямій рівній поверхні.
- Через перебування на сонці
Якщо ноутбук часто знаходиться під сонячним промінням, нагрівання гаджета негативно позначається на акумуляторі.
Крім того, страждає не лише батарея - пошкоджується також процесор, жорсткий диск та відеокарта.
- На морозі
Коли гаджет постійно перебуває в умовах мінусової температури, техніка може охолонути аж до замерзання. Так, лише двадцять хвилин на морозі здатні призвести до проблем з екраном і жорстким диском, а батарея ж стане швидко розряджатися.
Фахівці не радять виносити ноутбук часто на мороз, тому що акумулятор може не витримати й заряджатися не буде.
- Довгий час у режимі сну та в мережі
Якщо часто переводити ноутбук у режим сну замість відключення, то батарея буде швидше розряджатися.
Аналогічна ситуація з прискоренням розрядки акумулятора і в ситуації, якщо з такою ж постійністю ви не відключаєте гаджет від мережі, коли за ним не працюєте.
Нагадаємо, перед цим ми писали, що потрібно зробити, щоб збільшити час роботи батареї ноутбука.
А також раніше розповідали про прості способи, як підзарядити смартфон за відсутності електрики.