Що робити, якщо ваш родич зник безвісти: точний алгоритм

Понад 15 000 осіб вважаються зниклими безвісти в Україні станом на листопад 2022 року. Це число зростає, адже бойові дії не вщухають.
Як поводитися, якщо ваш родич зник безвісти, нагадують у Мінреінтеграції.
Якщо з вашою близькою людиною втрачено зв'язок, дійте за таким алгоритмом:
Ви також можете використовувати українські ресурси для пошуку особи самостійно:
Будьте обачні, спілкуючись онлайн у різних чатах. Пам'ятайте про інформаційну безпеку та безпеку своїх рідних. Не передавайте жодні дані незнайомим людям, а також неофіційним інтернет-ресурсам. Довіряйте лише офіційним структурам.
"За підбурюванням у чатах, де спілкуються рідні зниклих і полонених, можуть стояти ворожі спецслужби, які намагаються посіяти розбрат у нашому суспільстві", - зауважив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
Якщо ви стали жертвою інформаційної атаки з боку ворожої сторони, повідомляйте на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 0 800 339 247 або пишіть у месенджери на номер (095) 896-04-21.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо військовий зник зі зв'язку.
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