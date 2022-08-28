"Как бы грустно ни было, но люди забывают, что война продолжается". Волонтер Соня - о поиске пропавших и силу украинцев

Волонтерское движение в Украине ежедневно делает неоценимый вклад в помощь стране и ее защитникам. София Король занималась волонтерской деятельностью еще задолго до полномасштабного вторжения.

В течение года девушка возглавляла украинскую волонтерскую Службу в родных Черновцах, а позже присоединилась к экоинициативе "Let's Do It Ukraine". Полномасштабная война заставила Соню изменить вектор помощи, поэтому теперь она ищет пропавших украинцев в команде Катерины Осадчей.

Как для тебя началась война?

23 февраля было довольно напряженным: я все время была в новостях и переписке. До 3 ночи переписывалась с подругой. Диалог был примерно таким:

Подруга: Окей, пошли спать.

Я: Надеюсь, следующий день принесет нам хорошие новости.

24 февраля полностью было в тумане. Я бегала в поисках, чем могу помочь, пыталась успокаивать себя и семью. Вечером я поняла, что надо готовиться к масштабному волонтерства, строить стратегию на случай приезда беженцев в Черновцы, например, а не только паковать тревожные чемоданчики.

София Король (фото instagram.com/sofiakorol2002)

С чего началось твое масштабное волонтерство?

В Черновцах я довольно активная жительница, поэтому имею связь со многими организациями. Мы скооперировали свои усилия ради общей цели. Это был момент, когда все забыли о каком-то соперничестве.

Примерно с 27 февраля начали массово приезжать люди из других городов из-за обстрелов. Я узнала, что есть горячая линия ОГА для помощи. Пройдя обучение, сидела на телефоне чуть ли не днями, чтобы распределить переселенцев, куда лучше ехать.

Ради собственной безопасности я переехала в село, откуда родом, и там организовала плетение маскировочных сеток. Честно сказать, я этого вообще не умела. Просто думала, чем могу быть полезной в селе.

По чату села бросили клич. Собралось довольно много людей. До 100 человек точно, но количество все время менялось. Кто-то плел, кто-то приносил ткань. Были люди, которые по определенным причинам не могли присоединиться, так они испекли пирог, чтобы волонтеры поели. Это тоже своего рода приобщение к громаде.

Мы все делали это впервые, но YouTube в помощь, и получилось. Самые важные ресурсы - это люди и руки, а остальное не так уж сложно. Здесь все действовали вместе, потому что это война.

Сейчас ты находишься заграницей. Как продолжаешь волонтерить?

Сейчас я могу работать на два фронта, скажем так. Помогаю беженцам в Британии, где нахожусь, переводом, собранием гуманитарной помощи.

Вторым направлением является онлайн-волонтерство. Сейчас я приобщена к инициативе Катерины Осадчей "Поиск пропавших". Огромной командой мы сотрудничаем с различными госорганами и организациями, находим если не людей, то хотя бы информацию о том, где они сейчас и что с ними.

Также, поскольку я журналистка, написала трилогию о жизни на войне для сайта ЕС, чтобы распространять информацию среди зарубежных СМИ и иностранцев. Как бы грустно ни было, но люди действительно забывают, что война продолжается.

София Король волонтерит уже давно (фото из личного архива)

Как ты присоединилась к команде Осадчей? Расскажи о процессе поиска людей.

На ее странице в социальной сети увидела сообщения, что она ищет людей в команду. Решила, что если могу делать это из дома, то почему бы нет.

Весь процесс охарактеризовать я не могу, ведь наша команда поделена на части, каждая из которых имеет свои обязанности. Лично я отвечаю за эвакуационные списки из Луганской области. То есть я мониторю все возможные ресурсы, те же "ВКонтакте" и "Одноклассники", паблики в других социальных сетях.

Я пытаюсь найти списки пленных, вывезенных или убитых людей. По этим спискам ищем родственников и информацию о дальнейшей судьбе этих лиц. На самом деле ориентироваться на списки российской стороны абсолютно недостоверно, но это хотя бы что-то, потому что больше информации, к сожалению, нет.

А как проверяешь ту информацию, что получаешь?

Она есть в свободном доступе. Эти списки может найти каждый. Мы не сотрудничаем с российскими властями. Найденные имена мы передаем на следующий этап, где их и проверяют.

Много ли запросов на поиск поступает в службу?

Увы, да. О пропавших родственниках пишут даже в личные сообщения. Мне, например, писала девушка с просьбой найти пропавшего брата.

София Король (фото из личного архива)

Вспомни свое самое яркое воспоминание за это время.

Во время моего волонтерства на телефонной линии для переселенцев произошел один случай, который я никогда не забуду. Обычно к нам обращались люди в состоянии шока. Звонили просто что-то спросить и все. Я не требовала каких-то благодарностей. Но была одна пожилая женщина, которая обратилась за базовым набором продуктов.

Мы все привезли и уже через несколько часов она перезвонила мне и плакала от счастья, хотя мы сделали банальную вещь. Мы говорили минут 15, и все это время она благодарила. Наверное, ей не так нужны были продукты, как понимание того, что она не одна в беде.

Приятно, когда люди сами в беде, но они находят и имеют силы еще и поблагодарить.

Соня, по-твоему, достаточно ли мы делаем для нашей победы сейчас?

Если провести параллель между 2014-м и 2022-м, то масштабы помощи значительно возросли. Но опять-таки, я не могу оценивать в целом ситуацию, потому что в Украине очень много людей. По крайней мере из моего окружения волонтерят все: друзья, знакомые, родные, коллеги. Каждый определенным образом причастен.

Не обязательно делать какие-то масштабные вещи или входить в какие-то организации, но приобщаться можно как угодно: донатить, плести сетки, воевать на фронте, помогать семьям. Это все шаги вперед.

Я люблю говорить, что волонтерство - это пазлы победы. Потому что пазлы состоят из тысячи деталей, и каждый человек - это пазл, который воюет на своем фронте. Надо понять, что каждый шаг формирует нашу победу. Поэтому видим цель и идем к ней.

София Король (фото instagram.com/sofiakorol2002)

В заметке от 24 февраля в Инстаграме ты написала что ощущаешь бессилие. Это ощущение до сих пор с тобой несмотря на всю проделанную работу?

Сейчас нет. В начале мне было очень страшно. Я боялась, что произойдет, как в 2014 году, что нас просто оккупируют. Я не представляла, как мы выстоим. Первых 3-4 дня не понимала, выживем ли мы, проснемся ли под Россией.

На следующей неделе я увидела миллионную поддержку внутри страны и за ее пределами, и то ощущение исчезло раз и навсегда. Я говорю, а у меня аж мурашки по коже.

Раньше я читала аналитику, сколько какие города держали оборону в 2014-м. Там были цифры 50 дней и более. И я думала, что это невозможно, а сейчас мы стоим уже полгода. Поэтому нам нужно забыть о бессилии.

Если ты не до конца верила в нашу победу, тогда что побудило идти помогать?

Это был такой психологический момент, когда сначала ни во что не веришь, а потом получаешь мотивацию. Это нормально. Я понимала: даже если мы условно проигрываем, о чем мне очень стыдно говорить сейчас, то мы сделали хоть что-то.

Однажды перед выходом в школу, где мы плели, началась тревога. Головой я понимала, что лучше переждать дома, но пойти хотелось больше. Я переступала через свои страхи, ведь за нас воюют на фронте, тогда чего мне бояться?

Что мечтаешь сделать после победы?

Хочу стать волонтером в "БУР" ("Будуємо Україну Разом" - ред.) Это организация, которая восстанавливает поврежденные или уничтоженные здания. Хочу восстанавливать в прямом смысле этого слова нашу Украину.

А потом поехать в тур по городам, гулять по улицам, не бояться самолетов в небе и быть счастливой. Это такое простое желание, но оно много значит.

София Король (фото instagram.com/sofiakorol2002)