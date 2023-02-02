Что делать, если ваш родственник пропал без вести: точный алгоритм

Алгоритм действий

Если с вашим близким человеком потеряна связь, действуйте по следующему алгоритму:

Обратитесь в Нацполицию с заявлением об исчезновении человека. Если в полиции считают целесообразным взять образец ДНК, обязательно это сделать. Это необходимая процедура, которая не означает, что человек погиб. Обратитесь в Национальное информационное бюро по телефону "горячей линии" 16-48. Таким образом, государство ведет учет тех, кто исчез во время войны. Обратитесь в Офис Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах: 0 800 339 247 (для звонков из Украины). Из-за границы можно позвонить или связаться мессенджерами по номеру +38 095 896 04 21

Вы также можете использовать украинские ресурсы для поиска личности самостоятельно:

Будьте осторожны, общаясь онлайн в разных чатах. Помните об информационной безопасности своих родных. Не передавайте никакие данные незнакомым людям, а также неофициальным интернет-ресурсам. Доверяйте только официальным структурам.

"За подстрекательством в чатах, где общаются родные пропавших и пленных, могут стоять вражеские спецслужбы, пытающиеся посеять раздор в нашем обществе", - отметил Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

Если вы стали жертвой информационной атаки с вражеской стороны, сообщайте на горячую линию Минреинтеграции по номеру 0 800 339 247 или пишите в мессенджеры на номер (095) 896-04-21.