Що робити, якщо прийшла пошкоджена посилка і чи можна повернути гроші

Що робити

Поштомат - дуже зручний спосіб для здійснення автоматичних операцій прийому і видачі посилок: жодних документів, черг, тільки наявність мобільного телефону.

Однак, є і зворотня сторона - неможливість огляду посилки (товару) до моменту її остаточного отримання адресатом. Також виникає необхідність доведення покупцем факту існування недоліків товару.

В такому випадку, кожен маєте право вимагати від продавця:

зменшення ціни товару;

доукомплектування товару або замінити неукомплектований товар на комплектний;

відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої суми.

Продавець відмовляється повертати гроші

У разі відмови продавця виконати умови, можна спробувати вирішити спірні питання в досудовому порядку. Необхідно письмово звернутися за юридичною адресою місцезнаходження продавця товару або його електронною адресою, з заявою про порушення його прав.

В разі незадоволення законних вимог споживача продавцем товару - потрібно звернутися до суду.

Відповідно до статті 22 Закону №1023 захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд приймає рішення щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Загалом споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.