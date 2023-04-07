Платити не потрібно: ось як українців обманюють в супермаркетах

Часто в українських супермаркетах та магазинах порушуються права покупців. Загалом продавці вимагають заплатити за розбиті товари, але для цього їм спочатку потрібно довести провину покупця у суді.

Про це повідомили на сторінці Держспоживслужби у Facebook ..

Не платіть за товар

Експерти кажуть, якщо ви випадково розбили товар, то не поспішайте за нього платити, адже законодавство на стороні споживачів.

Зокрема, ризики випадкового знищення та псування майна несуть виключно власники магазину (якщо інше не встановлено договором чи законом). Ця норма прописана у ст. 323 Цивільного кодексу України. Покупець у супермаркеті - це не власник товару, допоки не заплатить за нього на касі.

Також у законі про захист прав споживачів (ст. 17, п. 2) прописано, що продавець зобов'язаний сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та формах її оплати. За цією ж нормою забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості.

Що робити

"Якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно спочатку довести у суді ", - йдеться у повідомленні.

Важливо пам’ятати - нічого на місці не оплачується, а тільки фіксується. Поясніть, що ви відмовляєтеся платити і це буде здійснено лише на підставі судового рішення (якщо буде доведено вашу вину).

Якщо охорона магазину переходить до більш рішучих дій і взагалі не випускає вас з приміщення, слід згадати ще й про пункти 1, 4 і 5 статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів", в яких йдеться про заборону нечесної підприємницької практики та агресивної діяльності.

Однак, якщо в магазині триває тиск на покупця із вимогою сплатити товар, потрібно викликати поліцію.

Відшкодування коштів за пошкоджений/знищений товар здійснюється виключно в судовому порядку. Вже в суді магазин повинен буде довести, що ви зробили це навмисно.