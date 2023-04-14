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Что делать, если пришла поврежденная посылка, и можно ли вернуть деньги

Как заставить почту вернуть деньги за испорченную посылку (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Часто так может случиться, что когда получаешь посылку по почтомату, то товар поврежден или не укомплектован. Необходимо знать, что следует делать в такой ситуации.

Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.

Что делать

Почтомат - очень удобный способ для осуществления автоматических операций приема и выдачи посылок: никаких документов, очередей, только наличие мобильного телефона.

Однако, есть и обратная сторона - невозможность осмотра посылки (товара) до момента ее окончательного получения адресатом. Также возникает необходимость доказывания покупателем факта существования недостатков товара.

В таком случае каждый имеете право требовать от продавца:

  • уменьшение цены продукта;
  • доукомплектование товара или заменить неукомплектованный товар на комплектный;
  • отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной суммы.

Продавец отказывается возвращать деньги

В случае отказа продавца выполнить условия, можно попытаться решить спорные вопросы в досудебном порядке. Необходимо в письменном виде обратиться за юридическим адресом местонахождение продавца товара или его электронным адресом, с заявлением о нарушении его прав.

В случае неудовлетворения законных требований потребителя продавцом товара - нужно обратиться в суд.

В соответствии со статьей 22 Закона №1023 защита прав потребителей, предусмотренных законодательством, осуществляется судом. При удовлетворении требований потребителя суд принимает решение о возмещении морального (неимущественного) ущерба.

В целом потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

Раньше мы сообщали, как отправить посылку из Украины в другие страны своим родным.

Также мы писали, что делать, если вы разбили товар в магазине.

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