Что делать, если пришла поврежденная посылка, и можно ли вернуть деньги

Часто так может случиться, что когда получаешь посылку по почтомату, то товар поврежден или не укомплектован. Необходимо знать, что следует делать в такой ситуации.
Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.
Почтомат - очень удобный способ для осуществления автоматических операций приема и выдачи посылок: никаких документов, очередей, только наличие мобильного телефона.
Однако, есть и обратная сторона - невозможность осмотра посылки (товара) до момента ее окончательного получения адресатом. Также возникает необходимость доказывания покупателем факта существования недостатков товара.
В таком случае каждый имеете право требовать от продавца:
В случае отказа продавца выполнить условия, можно попытаться решить спорные вопросы в досудебном порядке. Необходимо в письменном виде обратиться за юридическим адресом местонахождение продавца товара или его электронным адресом, с заявлением о нарушении его прав.
В случае неудовлетворения законных требований потребителя продавцом товара - нужно обратиться в суд.
В соответствии со статьей 22 Закона №1023 защита прав потребителей, предусмотренных законодательством, осуществляется судом. При удовлетворении требований потребителя суд принимает решение о возмещении морального (неимущественного) ущерба.
В целом потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.
Раньше мы сообщали, как отправить посылку из Украины в другие страны своим родным.
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