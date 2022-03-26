Как отправить посылку из Украины в другие страны своим родным: все доступные способы
За последний месяц Украину вынуждены были покинуть около 3 млн человек. Спасаясь от обстрелов и авиаударов российской армии люди уезжали в соседние страны только с самым необходимым. У некоторых с собой не оказалось даже документов.
Как можно передать из Украины в другие страны посылку, рассказали на портале Dev.
Легче всего отправить международную посылку в страны, с которыми у нас есть договоренности. Это Польша, Словакия, Латвия и Молдова. Однако есть варианты пересылок и в другие страны.
Стоит учитывать, что авиасообщение сейчас не осуществляется и все грузы доставляются только наземными способами, что может существенно увеличить срок ожидания посылки.
Невозможно будет доставить посылку в ту страну, с которой нет наземного сообщения. Также стоит знать о том, что документы с удостоверением личности входят в перечень запрещенных для отправления.
Укрпочта
Сервис восстановил свою работу с 1 марта, в том числе и международные отправки. Все пакеты отправляются на ММПО во Львов, а оттуда – через Польшу и в другие страны мира.
По Украине экспортные отделения работают в таких областях:
- Львовская
- Хмельницкая
- Волынская
- Черновицкая
- Тернопольская
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Закарпатская
На прием почты работает большинство отделений в регионах. Трудности есть только с отделениями в зонах активных боевых действий.
На территории Польши работает Pochta Polska. Там украинский сервис обменивается импортно-экспортными грузами с другими почтами и передает доставку на международные авиалинии.
Этот способ помогает сохранить международную доставку из Украины и его использовали в 2020 году во время карантина.
Импортные грузы также принимает Словакия, Латвия и Молдова. Они доставляют груз к украинской границы, а там их принимает Укрпочта и доставляет по Украине. Также есть возможность переводов.
Требования
- Все грузы принимаются в открытом виде
- Срок доставки будет длиннее, чем ранее
- Перед отправкой груз нужно проверить на перечень запрещенных предметов. (полный список можно посмотреть тут)
- В личном кабинете можно создать запрос на отправку.
- Тарифы на пересылку грузов посмотреть можно тут. А также рассчитать стоимость доставки с помощью калькулятора.
Новая почта
Новая почта Глобал – это подразделение НП, которая работает с международными грузами и отправками. Исключение – Молдова.
Оформить посылку за границу можно в любом работающем отделении. Тарифы такие же, как и были до войны.
Вся необходимая информация по работе Новая почта Глобал – вот тут.
Важно! Во время отправки уточняйте работу и возможности каждого отделения дополнительно. Могут быть сложности с логистикой, и объемный груз придется отвезти в специальное отделение.
Требования к грузу
- Все грузы должны быть в развернутом виде
- Оператор должен иметь возможность сделать описание в соответствии с законодательством и установить стоимость
- Также у Новой почты есть свой перечень предметов, который запрещен к транспортировке.
- Есть доставка документов, посылок и грузов
Для отправления требуется:
- при осуществлении экспорта необходим подробное описание отправления: указать вид, название, компанию производителя, страну изготовления, материал, стоимость;
- оформить заявку онлайн в личном кабинете, ссылка здесь. Получить номер заявки, передать отправление в ближайшем отделении Новой почты;
- или оформить отправка сразу в отделении, назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление, ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;
- оплатить услуги отправки согласно действующим тарифам. Для расчета стоимости также можно будет воспользоваться калькулятором;
- трекинг-номер, который предоставляется после оформления отправления, нужно передать получателю и предупредить его о возможной необходимости уплаты таможенных платежей в стране назначения. С помощью трекинг-номера можно отследить путь посылки на любом этапе доставки.
Важно! Почитайте таможенное законодательство той страны, куда отправляете посылку. Пошлину в стране получателя всегда оплачивает получатель. Для получения нужно: совершеннолетие, указанный адрес в накладной.
Курьер обычно связывается с получателем по номеру телефона, который указан в накладной. Но может привезти посылку и без предупреждения.
Meest
Восстановлена доставка международных почтовых отправлений из Украины физическим лицом в страны ЕС. Вес посылки – до 30 кг. Отправить можно со Львова в Польшу, Словакию, Чехию, Германию, Румынию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Венгрию.
Процедура отправки:
- Принести отправление в отделение Meest. Работник отделения должен проверить отправление.
- Заполните сопроводительные документы с работником отделения Meest.
- Оплатить доставку посылки.
- Требования к грузу:
- Максимальные размеры до 120×60×60 см.
- Максимальный вес до 30 кг.
- Максимальная страховая стоимость до 44 евро.
- Запрещенные к пересылке товары можно проверить здесь.
- Требования к упаковке здесь.
Отправление автоматически страхуется на задекларированную стоимость содержания указанного в CN23. Посылка страхуется от всех видов рисков при транспортировке (в зависимости от вида транспорта могут быть застрахованы специфические виды рисков), в том числе повреждения, потери, уничтожения и т. д.
Пункты международных отправлений Meest, где принимают посылки для отправки – вот тут.
Тарифы на услуги международных посылок из Украины в страны ЕС – вот тут.
DHL
По Украине все посылки приостановлены. Международные осуществляются через отделения Укрпочты.
Требуемые документы:
- Проформа-инвойс. Заполняется 2-мя языками (англ., укр./ рус.) в 4-х экземплярах. На каждом экземпляре ставится подпись отправителя.
- Копия паспорта отправителя (1, 2 Страница и страница с отметкой о месте жительства/визой).
- Подтверждение стоимости отправления (расходные накладные, чеки, ярлыки и тому подобное).
- Для носителей информации (компакт-диски) - заявление на таможню на носителе информации.
- Общая / инвойсная стоимость посылки указывается в евро или в долларах США по курсу НБУ на день отправления.
- Скачать бланк проформы - инвойс и образец заполнения.
- Оплатить услуги, получить трек-номер, по которому можно отслеживать посылку на сайте dhl.com.ua.
Напомним, ранее мы писали о том, как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта.
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