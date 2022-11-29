Що робити, якщо потрібна інгаляція, а світла немає: у МОЗ дали відповідь

Усю Україну облетіла фото дівчинки, яку батьки привезли на заправку, щоб підключити інгалятор. І, на жаль, маля виявилося не єдиним, хто опинився в такій ситуації. І для цієї проблеми також є рішення.

Медики зібрали кілька порад для тих, кому інгаляцію потрібно робити обов'язково.

1. Розгляньте можливість придбання пристрою для інгаляцій (небулайзера) на батарейках та запасу батарей або акумуляторів до нього.

2. Обговоріть із вашим лікарем використання допоміжного пристрою для інгаляції – спейсера. Він не вимагає електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації від лікаря щодо дозування препаратів.

3. Варто обговорити з лікарем план дій у критичній ситуації, якщо немає доступу до небулайзера чи спейсера, а дитині погано.

4. Подбайте про те, щоб у вас був перехідник з розетки на USB, а також з прикурювача машини на USB. Таким чином, ви зможете хоча б на короткий час включити небулайзер за наявності павербанку або зробити інгаляцію в авто.

5. Про всяк випадок запишіть на листочку найближчі Пункти Незламності, щоб знати, де поруч можна зробити інгаляцію у разі відключення світла у вас вдома.