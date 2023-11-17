Що робити, якщо на пошті пошкодили або загубили посилку: це допоможе повернути гроші

Як відшкодувати гроші

Відповідно до Статті 32 Закону України "Про поштовий зв’язок" за невиконання чи неналежне виконання послуг оператори поштового зв’язку несуть перед користувачами таку відповідальність:

за повну втрату посилки без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 100% вартості такої послуги

за часткову втрату (пошкодження) без оголошеної цінності - відшкодування вартості доставки пропорційно до маси пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру ціни за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100% вартості послуги

за повну втрату з оголошеною цінністю - відшкодування збитків у розмірі суми оголошеної ціни, доставки та штраф у розмірі 50% вартості такої послуги

за часткову втрату (пошкодження) з оголошеною цінністю - відшкодування вартості товару, вартості послуг пошти та штраф у розмірі 50% вартості такої послуги

за невиплату грошей за поштовим переказом, порушення строків пересилання поштового переказу - відповідно до закону

за несвоєчасну доставку - штраф у розмірі 25% вартості послуги поштового зв’язку

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг.

За що пошта не несе відповідальність

Варто пам’ятати, що оператор поштового зв’язку не несе відповідальності за поштові відправлення, якщо:

посилка підлягає вилученню, конфіскації або знищенню відповідно до закону

втрата або пошкодження посилки сталися внаслідок дії обставин непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо)

пошкодження посилки сталися внаслідок порушення відправником встановлених законодавством обмежень щодо пересилання предметів та речей

грошовий переказ видано (виплачено) адресату під розписку про одержання

посилку з оголошеною цінністю прийнято від відправника закритою, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання

Важливо, якщо ви вважаєте, що ваші права порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів. Також споживач може звернутися за захистом своїх прав до суду.