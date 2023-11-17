Что делать, если на почте повредили или потеряли посылку: это поможет вернуть деньги

Как возместить деньги

В соответствии со статьей 32 Закона Украины "О почтовой связи" за невыполнение или ненадлежащее исполнение услуг операторы почтовой связи несут перед пользователями следующую ответственность:

за полную потерю посылки без объявленной ценности - возмещение стоимости услуги почтовой связи и штраф в размере 100% стоимости такой услуги

за частичную потерю (повреждение) без объявленной ценности - возмещение стоимости доставки пропорционально массе поврежденной части вложения путем деления размера цены за пересылку на чистую массу вложения и штраф в размере 100% стоимости услуги

за полную потерю с объявленной ценностью - возмещение убытков в размере суммы объявленной цены, стоимости доставки и штраф в размере 50% стоимости такой услуги

за частичную потерю (повреждение) с объявленной ценностью - возмещение стоимости товара, услуг почты и штраф в размере 50% от стоимости такой услуги

за невыплату денег по почтовому переводу, нарушение сроков пересылки почтового перевода - согласно закону

за несвоевременную доставку - штраф в размере 25% стоимости услуги почтовой связи

Стоимость предоплаченных пользователем услуг, фактически не предоставленных ему, возмещается в полном объеме на основании квитанции или иного документа об оплате этих услуг.

За что почта не несет ответственности

Следует помнить, что оператор почтовой связи не несет ответственности за почтовые отправления, если:

посылка подлежит изъятию, конфискации или уничтожению в соответствии с законом

потеря или повреждение посылки произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, ураган, наводнение)

повреждения посылки произошли вследствие нарушения отправителем установленных законодательством ограничений по пересылке предметов и вещей

денежный перевод выдан (выплачен) адресату под расписку о получении

посылка с объявленной ценностью принята от отправителя закрытой, печать или пломба отправителя не повреждены, а масса почтового отправления соответствует массе, определенной во время его приемки до пересылки

Важно, если вы считаете, что ваши права нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу или в ее территориальные органы. Также потребитель может обратиться за защитой своих прав в суд.