Що робити, якщо вас подряпав чи вкусив кіт: такі рани можуть бути небезпечними

Що таке хвороба котячих подряпин

Це бактеріальна інфекція, яку можуть нам передати коти разом з укусом чи подряпинами від пазурів. Крім рани від зубів або кігтів кота, ця хвороба може проявлятися ще й тоді, коли ваш пухнастик облизав пошкоджену ділянку шкіри.

Зазвичай хвороба котячих подряпин проявляється через 3-14 днів після укусу чи подряпини. Рана починає запалюватися, припухати, червоніти чи навіть гноїтися.

Можуть бути такі симптоми:

Підвищення температури тіла

Головний біль

Відсутність апетиту

Сильна втома

Через деякий час можна помітити, що лімфовузли біля запаленої ділянки також запалюються – стають чутливими, припухають, болять.

Як лікувати хворобу котячих подряпин

Зазвичай такий хворобливий стан проходить самостійно і не потребує особливого лікування. За даними лікарів, лише 14% пацієнтів мають ускладнення.

"Це можуть бути неврологічні або серцеві наслідки, менінгоенцефаліт, енцефалопатія, судоми або ендокардит. Таке може статися з людиною, яка має імунодефіцит", - підкреслює інфекціоніст Олена Луцька.

Наприклад, захворювання може поширитися на нервову систему, страждає печінка, селезінка. У таких ситуаціях потрібне лікування антибіотиками, які може призначити лише сімейний лікар.

Чому виникає це захворювання

Хворобу котячих подряпин провокує бактерія Bartonella henselae, якою інфіковано понад 40% котів. При цьому коти зазвичай виглядають абсолютно здоровими. Найчастіше цією бактерією інфіковані кошенята до року.

Що робити з подряпинами і як уберегтися

Насамперед остерігайтеся вуличних котів - тварини найчастіше заражаються цією бактерією від бліх. Для домашніх котів намагайтеся використовувати спеціальні нашийники та засоби від бліх.

Під час ігор з котами будьте обережні та стежте, щоб домашні вихованці не виявляли агресію, у тому числі й до маленьких дітей.

Якщо кішка вас подряпала, то рану потрібно обробити. Промийте її чистою водою з милом. А потім слідкуйте за своїм самопочуттям і станом рани. При появі симптомів зверніться до лікаря.