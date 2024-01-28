Що робити, якщо сумніваєтесь у справжності валюти: інструкція від НБУ

Куди звертатись із сумнівними банкнотами іноземної валюти

Якщо у громадян виникли сумніви щодо справжності купюр іноземної валюти, вони можуть звернутись до банків (філій, відділень), що здійснюють валютно-обмінні операції.

Такі структури приймають такі банкноти і разом із заявою пред’явника та довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження передають Національному банку України.

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"Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти здійснює Департамент грошового обігу Національного банку України безкоштовно. Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження повертаються ініціатору дослідження (банку)", - пояснюють у НБУ.

Підроблені банкноти вилучають з обігу. При цьому вони не відшкодовуються, а в установленому порядку передаються поліції. Банк зобов’язаний повідомити клієнта про результати дослідження.

"З актом про дослідження сумнівних банкнот клієнт може ознайомитися під підпис. Звертаємо увагу, що Національний банк України не проводить касових операцій з банкнотами іноземної валюти, у тому числі не здійснює обмін зношеної та пошкодженої іноземної валюти", - наголошують у банку.

Вони додають, що касові операції зі справжніми зношеними та пошкодженими банкнотами іноземної валюти здійснюють банки (філії, відділення), небанківські фінансові установи, які приймають такі банкноти на інкасо.