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НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

Україна, Четвер 25 січня 2024 15:58
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НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль після падіння протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5825 грн за 1 долар (+0,0573 грн).

НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,9161 гривень за 1 євро (+0,0324 грн).

НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 9 копійок до 37,57-37,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу зріс на 10 копійок до 38,30 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, зараз ми спостерігаємо досить спокійний ринок та зміцнення національної валюти.

За його прогнозом курс долара може впасти на міжбанку до 37 гривень завдяки виділенню Україні західної фінансової допомоги. "У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

У той же час Національний банк України очікує, що міжнародні партнери нададуть у 2024 році допомогу на 37 млрд доларів. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, гроші почнуть надходити "найближчими місяцями".

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