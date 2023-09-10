Як визначити фальшиві купюри і що робити з підробками
Фальшиві купюри мають характерні ознаки. Найчастіше їх можна запідозрити по тому, що папір інший на дотик, а також під світлом не відображаються водяні знаки.
Про те, як перевірити, чи гроші не є фальшивими і що робити з підробками, розповідаємо у матеріалі нижче.
Як визначити фальшиві гривні
Експерти виділяють три основні критерії, на які варто звернути увагу, перевіряючи банкноту.
А саме:
- перевірте купюру під світлом - має бути помітним водяний знак та графічний знак гривні
- перевірте написи та зображення на захисній стрічці - має бути номінал купюри, малий Державний Герб України та підкреслене позначення номіналу банкноти
- подивіться на купюру проти світла та оцініть наскрізний елемент - елементи цифрового позначення номіналу мають збігатися і доповнювати одне одного. Цифрове позначення має бути без розривів і зсувів
Як перевірити долари
Найчастіше підробляють банкноту 100 доларів. За даними експертів, кожен мільйон американської валюти припадає приблизно 27 підробок.
Визначити фальшиву банкноту допоможуть ці критерії:
- на справжній банкноті фонові лінії малюнків повинні бути чіткими та плавними
- зверніть увагу на папір банкноти, він має бути шорстким і оксамитовим на дотик
- на банкноті мають бути літера та номер федерального резервний банку, який випустив ці гроші
- просвітіть купюру і подивіться, чи видно водяні знаки. Вони мають бути однаковими з обох боків та розташовуватися праворуч від портрета
- перевірте, чи захисна смужка змінює колір на зелений, якщо на неї посвітити ультрафіолетовим світлом
- перевірте, чи на 100-доларовій купюрі є синя тривимірна захисна стрічка із зображенням чисел
Як перевірити євро
Скористайтеся наступними порадами:
- перевірте папір на дотик - у підроблених купюрах він м'який і гладкий, тому рельєфні потовщення на банкноті не промацуються
- на дотик справжні банкноти мають специфічний хрускіт, бо у їхньому складі є бавовняного волокна
- піднесіть банкноту до світла і перевірте, чи є водяні знаки. Вони мають бути з обох боків купюри. На справжніх євро має три водяні знаки
- зверніть увагу на голограму - у підробках при нахилі банкноти не змінюють зображення
- перевірте банкноту під ультрафіолетовою лампою - фальшиві яскраво світитимуться
- справжня купюра має захисну нитку, схожу на темну смужку, на якій надруковано слово "euro" і номінал банкноти. Також вона має магнітні властивості
- на справжніх банкнотах є мікрозображення, їх можна помітити під лупою
- перевірте серійний номер купюри з 11 цифр та латинської літери. У справжніх банкнотах розмір цифр більший за літеру
Що робити з фальшивими грошима
Якщо ви підозрюєте, що деякі банкноти є фальшивими, то перевірити це можна у банку. Гривні перевіряють безплатно, а за долари чи євро доведеться заплатити до 3 грн за кожну купюру.
Якщо гроші виявляться справжніми, то їх вам повернуть або видадуть еквівалент. А якщо вони фальшиві, то банк їх поверне зі штампом про недійсність. Тоді треба звернутися до поліції, аби вона взялася за розслідування справи і визначила їхнє походження. У цьому випадку не передбачена жодна компенсація.
Як убезпечити себе від фальшивих грошей
- якщо банкнота у вас викликає підозру відразу, то попросіть її замінити на іншу
- одразу перевіряйте банкноти, не відходячи від каси
- користуйтесь безготівковим розрахунком
- купуйте валюту тільки в банках, не обмінюйте на "чорному" ринку
Раніше ми писали про те, що до 30 вересня треба обміняти старі банкноти.
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