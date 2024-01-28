Что делать, если сомневаетесь в подлинности валюты: инструкция от НБУ

Куда обращаться с сомнительными банкнотами иностранной валюты

Если у граждан возникли сомнения в подлинности купюр иностранной валюты, они могут обратиться в банки (филиалы, отделения), осуществляющие валютно-обменные операции.

Такие структуры принимают банкноты и вместе с заявлением предъявителя и справкой об изъятии (принятие) банкнот для исследования передают Национальному банку Украины.

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"Исследование сомнительных по подлинности банкнот иностранной валюты осуществляет Департамент денежного обращения Национального банка Украины бесплатно. Банкноты иностранной валюты, которые по результатам исследования признаны настоящими, независимо от степени износа и повреждения возвращаются инициатору исследования (банку)", - объясняют в НБУ.

Поддельные банкноты изымают из обращения. При этом они не возмещаются, а в установленном порядке передаются полиции. Банк обязан уведомить клиента о результатах исследования.

"С актом об исследовании сомнительных банкнот клиент может ознакомиться под подпись. Обращаем внимание, что Национальный банк Украины не производит кассовых операций с банкнотами иностранной валюты, в том числе не осуществляет обмен изношенной и поврежденной иностранной валюты", - отмечают в банке.

Они добавляют, что кассовые операции с настоящими изношенными и поврежденными банкнотами иностранной валюты осуществляют банки (филиалы, отделения), небанковские финансовые учреждения, принимающие такие банкноты на инкассо.