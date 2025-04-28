Що робити, якщо під двері насипали землю: коли це ознака вроку

Насипана під двері земля викликає тривогу: чи це просто випадковість, чи ознака вроку або недобрих намірів? Пояснюємо, що насправді означає така ситуація, чи варто хвилюватися і що обов'язково потрібно зробити, якщо помітили землю біля свого порогу.
Яке значення має земля біля дверей та чи може вона стати ознакою вроку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У народних традиціях різних регіонів підкинута земля вважалася магічною дією - способом "перенести" на людину хвороби, невдачу чи навіть вроки. Особливо це вважалося небезпечним, якщо земля була з кладовища або взята з особливих місць.
Такими незрозумілими "подарунками" недруги, а інколи навіть і знайомі люди намагаються втрутитися у життя та заподіяти шкоду здоров'ю, фінансовому благополуччю чи іншим сферам життя.
Часто такі неприємні сюрпризи можуть робити сусіди, з якими ви конфліктуєте або люди, які вам позаздрили. Зі всіх відомих підкладів земля є найсильнішою та найстрашнішою.
1. Не торкатися голими руками.
2. Акуратно зібрати землю за допомогою лопати або пакета.
3. Винести її якомога далі від житла, бажано викинути в проточну воду (річку, струмочок, будь-де за межами дому) або закопати за містом.
4. Можна спалити таку землю. Хоч вона не горить, але якщо вона пройде через вогонь, вона втратить свою негативну енергію.
5. Помити поріг водою з сіллю або освяченою водою.
6. Можна запалити свічку і прочитати коротку молитву на очищення дому.
7. Після ритуалів потрібно три дні бути якомога обережнішими з оточуючими людьми.
8. Уникати раптових гостей у домі. Нікому не давати свої речі та нічого не брати в інших.
9. Можна запросити додому священника, щоб він посвятив дім та поріг.
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Під час підготовки матеріалу були використані джерела: "Folk Magic and Superstitions", Дослідження народних прикмет у книзі Ukrainian Folk Beliefs