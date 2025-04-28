Що робити, якщо під двері насипали землю: коли це ознака вроку

Що може означати земля під дверима

У народних традиціях різних регіонів підкинута земля вважалася магічною дією - способом "перенести" на людину хвороби, невдачу чи навіть вроки. Особливо це вважалося небезпечним, якщо земля була з кладовища або взята з особливих місць.

Такими незрозумілими "подарунками" недруги, а інколи навіть і знайомі люди намагаються втрутитися у життя та заподіяти шкоду здоров'ю, фінансовому благополуччю чи іншим сферам життя.

Часто такі неприємні сюрпризи можуть робити сусіди, з якими ви конфліктуєте або люди, які вам позаздрили. Зі всіх відомих підкладів земля є найсильнішою та найстрашнішою.

Коли земля під дверима може бути ознакою вроку

Земля виглядає незвично - наприклад, змішана з голками, камінням, волоссям, сіллю

Випадок трапився після відкритого конфлікту або заздрості з боку інших людей.

Ви почуваєте себе слабко, втомлено, після цього випадку почалися негаразди.

Що робити, якщо під дверима знайшли землю

1. Не торкатися голими руками.

2. Акуратно зібрати землю за допомогою лопати або пакета.

3. Винести її якомога далі від житла, бажано викинути в проточну воду (річку, струмочок, будь-де за межами дому) або закопати за містом.

4. Можна спалити таку землю. Хоч вона не горить, але якщо вона пройде через вогонь, вона втратить свою негативну енергію.

5. Помити поріг водою з сіллю або освяченою водою.

6. Можна запалити свічку і прочитати коротку молитву на очищення дому.

7. Після ритуалів потрібно три дні бути якомога обережнішими з оточуючими людьми.

8. Уникати раптових гостей у домі. Нікому не давати свої речі та нічого не брати в інших.

9. Можна запросити додому священника, щоб він посвятив дім та поріг.