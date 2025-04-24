Що означає, якщо в домі тріснуло дзеркало - і що треба зробити негайно
Тріщина на дзеркалі викликає тривогу не лише через порізи. У народних прикметах і езотериці це сигнал небезпеки - про порушення енергетики або передвісник проблем чи навіть біди. Про що насправді попереджає розбите дзеркало?
Що робити, коли тріснуло або розбилося дзеркало і які ритуали допоможуть очистити простір, якщо ви довший час не помічали тріщин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що символізує тріщина в дзеркалі
У багатьох культурах дзеркала вважаються енергетичними воротами або “пастками душ”. Їх здавна остерігалися через здатність "вбирати" інформацію та емоції.
Тріщина на дзеркалі вважається:
- Ознакою порушення енергетичного захисту дому
- Символом вивільнення негативної енергії
- Іноді - провісником хвороби, негативних подій, розриву стосунків або смерті (особливо якщо дзеркало тріснуло без видимої причини)
Згідно з вченням феншуй, тріснуте дзеркало є порушенням гармонії простору та приносить хаос.
Що потрібно зробити з таким дзеркалом негайно
Позбутися дзеркала - не зберігати тріснуте, навіть "до кращих часів".
Загорнути в чорну тканину - символічно закрити канал, через який може йти негатив.
Винести за межі дому - не залишати в під’їзді чи на балконі.
Очистити простір - за допомогою солі, свічки або аромапалички з шавлією чи лавандою.
Замінити дзеркало - важливо, щоб у тому місці знову з’явилось ціле, чисте дзеркало.
Що ще не можна робити з таким дзеркалом
- Не можна дивитися у тріснуте чи розбите дзеркало - вважається, що це "впускає" негатив
- Не можна таке дзеркало комусь віддавати - це символізує передачу проблем
- Не можна залишати розбите або тріснуте дзеркало в домі, навіть тимчасово.
А якщо дзеркало тріснуло, а людина про це не знала?
Буває й так, що дзеркало тріснуло і людина про це взнала не одразу, і вже встигла у нього подивитися. І воно досі залишається у домі. Ситуація неприємна, але за словами езотериків, не катастрофічна.
По-перше, не панікуйте. Ви не знали про проблему з дзеркалом.
Нейтралізуйте вплив. Для цього потрібно умитися проточною водою (або освяченою, якщо така є) і уявіть, що ви змиваєте увесь негатив. У народі це називалося "змивати око".
Протріть обличчя серветкою, змоченій у солоній воді, бо сіль вважається сильним нейтралізатором негативу.
Якщо тріснуте дзеркало стояло довго
- Негайно позбавтеся його - загорніть у чорну тканину та винесіть якомога далі.
- Запаліть білу свічку або лавандову аромапаличку на тому місці, де стояло дзеркало.
- Насипте у кутах кімнати сіль і залишіть на ніч. Зранку зберіть і винесіть з дому.
- Провітріть дім, відкрийте усі вікна та двері хоча б на 10 хвилин - щоб вийшла негативна енергетика.
Цікаві факти
У Давньому Римі вважалося, що дзеркало зберігає "копію душі". Пошкодження відображення - шкода душі.
В англійських маєтках тріснуті дзеркала одразу виносили, бо вірили, що це ознака "присутності смерті".
У Китаї дзеркала розміщували біля дверей, щоб "віддзеркалити" злі сили. Але якщо воно тріскалося - його негайно спалювали.
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Під час написання матеріалу використані джерела: книга "Старовинні українські прикмети", FengShui.net, The Spruce, MandBodyGreen.