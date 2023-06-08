Что делать, если вас "обкуривают" в кафе или на остановке
В Украине запрещено курить кальяны, табачные изделия и электронные сигареты в общественном месте и заведениях всех форм собственности. За нарушение можно получить штраф.
Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
Что делать, когда окуривают
С 11 июля 2022 года действует запрет и каждый гражданин имеет право на бездымную среду. Это гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".
Однако когда вас окуривают, следует сначала вежливо попросить курильщика прекратить курить. Если же по такой просьбе реакция отсутствует, то следует обратиться непосредственно в администрацию заведения на территории которого происходит нарушение.
Важно, в случае отсутствия реакции администрации заведения, подавайте жалобу через сервис Центра общественного здоровья или отправьте жалобу в Главное управление Госпродпотребслужбы через форму на сайте или по электронной почте info@vingudpss.gov.ua.
Однако, если нарушение происходит вне территории заведения, то смело вызывайте полицию по номеру 102.
Где запрещено курить
Указанные ограничения действуют в следующих местах:
- лифтах и таксофонах;
- на территории заведений здравоохранения;
- на территории учебных заведений;
- на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в объектах культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти;
- в отелях;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в общественном транспорте и такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках общественного транспорта.
За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.
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