Что делать, если вас "обкуривают" в кафе или на остановке

В Украине запрещено курить кальяны, табачные изделия и электронные сигареты в общественном месте и заведениях всех форм собственности. За нарушение можно получить штраф.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Что делать, когда окуривают

С 11 июля 2022 года действует запрет и каждый гражданин имеет право на бездымную среду. Это гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

Однако когда вас окуривают, следует сначала вежливо попросить курильщика прекратить курить. Если же по такой просьбе реакция отсутствует, то следует обратиться непосредственно в администрацию заведения на территории которого происходит нарушение.

Важно, в случае отсутствия реакции администрации заведения, подавайте жалобу через сервис Центра общественного здоровья или отправьте жалобу в Главное управление Госпродпотребслужбы через форму на сайте или по электронной почте info@vingudpss.gov.ua.

Однако, если нарушение происходит вне территории заведения, то смело вызывайте полицию по номеру 102.

Где запрещено курить

Указанные ограничения действуют в следующих местах:

лифтах и таксофонах;

на территории заведений здравоохранения;

на территории учебных заведений;

на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в объектах культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти;

в отелях;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в общественном транспорте и такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта.

За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.